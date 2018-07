Serie

År 0 efter krisen

Efter at have modtaget mere end 2.000 mia. kr. i lån, er Grækenland nu ude af den økonomiske krise. Sådan siger EU-Kommissionen i anledning af, at den sidste hjælpepakke afsluttes 20. august.

Krisen, der startede i 2009, fik Grækenland til at balancere på randen af statsbankerot, arbejdsløsheden blev mere end fordoblet og økonomien skrumpede dramatisk. Efter krav fra Grækenlands kreditorer har landet gennemført en skrap reform- og sparepolitik, der blandt andet har reduceret den offentlige sektor med 26 procent.

Grækenland har desuden forpligtet sig til at have overskud på de offentlige finanser på mere end 2,2 procent indtil 2060.

Politikens EU-korrespondenter er taget til Grækenland for at høre, hvordan grækerne oplever at være ’ude af krisen’.

Vis mere