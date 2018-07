Vejret er vanvittigt kloden rundt: Oman sætter rekord med 42,6 varmegrader. Om natten I Canada, Rusland, Japan og Afrika mærker man også den massive hede. Forskere peger forsigtigt på, at global opvarmning kan spille en rolle.

Mange steder på den nordlige halvkugle har det tørre vejr og den vedvarende sol martret landskaber og mennesker i måneder.

Vi har set billederne af svenske skove i flammer, og i Krasnojarsk-regionen i det centrale Rusland, hvor temperaturen dagligt har ligget 7 grader over normalen, har naturbrande kostet 80.000 hektar skov.

42,6 grader om natten

I den algeriske by Ouargla i Saharaørkenen har man målt den højeste temperatur, der nogensinde er registreret i Afrika – 51,3 graders varme – og i Japan har temperaturer over 40 grader forårsaget mere end 30 varmerelaterede dødsfald. Tusindvis af japanere har søgt lægehjælp på grund af den høje varme.

Også i Canada har varmen krævet dødsfald – så mange, at lighusene i Montreal er overfyldt, og ligene må opbevares andre steder i byen.

Selv om natten bliver der slået rekorder.

I Oman har nattemperaturerne i en periode ikke været under 42,6 graders varme, hvilket menes at være den højeste temperatur, der nogensinde er målt i verden i døgnets lavtemperaturperiode.

Vedholdende stilstand i klimaet

At varmen er høj, og at det i perioder ikke regner, er i sig selv ikke unormalt. Det sker fra tid til anden, men det atypiske er ifølge klimaeksperter både hos DMI og internationalt, at det varme klimas stilstand er meget vedholdende.

I Europa er tørkesituationen forårsaget af det, DMI-forskere har kaldt en omegaformet jetstrøm, der presser regnfulde lavtryk helt op i det nordlige Sverige og Norge.

Med andre ord skaber jetstrømmen en nedbørsblokade. Det sker med jævne mellemrum, men situationens varighed forlænges af, at jetstrømmene er svage. Jetstrømmene er globale, og når de er svage, medfører de roligt og stabilt vejr.

Når temperaturforskellen mellem Arktis og andre egne af den nordlige halvkugle bliver mindre, bliver jetstrømmene langsommere

Det er svært at knytte en enkelt hændelse i klimaet til klimaforandringerne, men der er visse forhold, der får klimaforskere til at løfte øjenbrynene en anelse.

Når temperaturforskellen mellem Arktis og andre egne af den nordlige halvkugle bliver mindre, bliver jetstrømmene langsommere. Og lige nu stiger temperaturen som følge af den globale opvarmning hurtigere i Arktis, end den gør i f.eks. Europa, hvilket rykker ved temperaturforskellen mellem de to områder.

Derfor peger nogle forskere på den mulighed, at stillestående klimatilstande – kolde som varme – kan være indirekte relateret til klimaforandringerne, fordi den mindre temperaturforskel, forårsaget af klimaforandringerne, får klimaet til at stå stille oftere og i længere tid ad gangen. Samtidig peger World Metheorological Organization på (WMO), at de langsomme kold- og varmfronter stemmer overens med modellerne for, hvorledes Co2-udledning påvirker klimaet.