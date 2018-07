Eksplosioner ryster Afghanistans hovedstad

En serie af voldsomme eksplosioner har rystet Afghanistans hovedstad, Kabul. En politikilde bekræfter, at mindst to raketter er blevet skudt ind i et beboelsesområder i byen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mindst fire personer er såret, oplyser talsmanden fra politiet.

Vidner melder desuden om en tredje eksplosion i byen. Politiets unavngivne talsmand, som Reuters har talt, vidste ikke, hvor eksplosionen var sket, eller hvad der var sket.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at der er tale om flere raketangreb, og der er døde blandt ofrene. Det står ikke klart, hvad nyhedsbureauets kilde til de oplysninger er.

Eksplosionerne kommer efter 23 personer døde i et selvmordsangreb søndag nær byens lufthavn.

ritzau