Netanyahu og Erdogan i skænderi: Skældsord flyver i luften

Regeringslederne i Tyrkiet og Israel har tirsdag indledt et storpolitisk skænderi gennem medierne. Og ingen af de to ledere holder igen med de skarpe ord.

»Der er ingen forskel mellem Hitlers besættelse af den ariske race og Israels indstilling. Hitlers ånd er genopstået blandt regeringens medlemmer i Israel«, lyder det fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkiet er som flere andre arabiske lande utilfreds med en ny lovgivning, der tirsdag er blevet vedtaget i Israels parlament, Knesset.

Loven fastslår, at Israel er jødernes nationalstat. Det har vakt stærke følelser i regionens arabiske lande, og Erdogan anklager Israels regering for at legitimere undertrykkelse af ikkejøder i Israel.

I en tale til sine partifæller har Erdogan kaldt Israel for 'det mest zionistiske, fascistiske og racistiske land i verden'.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har svaret igen ved at beskylde Erdogan for at massakrere kurdere og syrere.

»Erdogan massakrerer syrere og kurdere, og han har fængslet titusinder af sine egne borgere«, siger Netanyahu i en udtalelse.

»Tyrkiet er under Erdogans styre blevet et mørkt diktatur, mens Israel nøje bibeholder lige rettigheder for alle borgere, både før og efter denne lov bliver indført«.

Tyrkiet og Israel har tidligere været at betragte som på god fod, men forholdet mellem de to lande er forværret på det seneste.

I maj brød de to lande de diplomatiske forbindelser med hinanden efter en episode med flere palæstinensere, der blev dræbt i sammenstød med israelsk militær.

