Politiken i Mati: Nu rydder sorte hænder op i den udbrændte kystby nær Athen Forkullede bilvrag bliver fjernet. Nye elmaster bliver rejst, mens de gamle stolper ulmer. Og folk fejer fortovet foran deres nedbrændte huse. For som en af beboerne i Mati siger: »Der er ikke andre muligheder«.

»Undskyld, jeg ikke kan trykke dig i hånden«.

Lyder en almindelig hilsen her til eftermiddag i kystbyen Mati 30 kilometer nordøst for Athen.

For efter en altødelæggende skovbrand, der brød ud mandag og som krævede mindst 74 menneskeliv, dødstallet stiger stadig, er der nu gang i oprydningen.

Så mange har sorte hænder, fordi de har flyttet tilsodede bilkarosserier og rodet i brandtomter. Grupper af arbejdsmænd fjerner udbrændte elmaster, så nye kan komme op i stedet. Så byen kan få el og dermed også vand, som er afhængig af eldrevne pumper.

»Det er en kæmpe forskel, der er sket, siden jeg ankom til den udbrændte by i morges«, fortæller Politikens journalist Nilas Dahlgaard Heinskou over telefonen.

»I morges gik jeg forbi en nedbrændt restaurant, hvor ejeren sad og stirrede lige ud i luften, helt chokeret. Her til eftermiddag var han i gang igen. Der sad seks mand ved et bord, og de var tydeligvis i gang med at lægge planer, i gang med at handle«.

Politikens journalist understreger, at det stadig er en by i undtagelsestilstand.

Lejrbål gange 1000

Lugten af 'lejrbål gange 1000' er voldsom. Lyden af de to gulrøde fly, der krydser over byen i pendulfart for at hente havvand, som bagefter skal sprøjtes ud for at slukke skovbranden, er gennemtrængende, og de desperate telefonsamtaler, han overhører, hjerteskærende.

»Åh, nej, er han død«, siger en ung kvinde i sin mobiltelefon.

En anden kvinde, der bruger et tørklæde til at dække over næse og mund for at skærme sig mod den voldsomme lugt, siger i sin mobiltelefon:

»Jeg kan ikke finde min far – måske er han inde i huset«.

Men trods uvished, så er der ingen tvivl om, at branden er gået ind i en ny fase. Oprydningen. Med kasser med kildevand sat frem på gadehjørnerne, så folk kan tage selv.

»Det kan virke helt håbløs. Jeg så tre mænd i bar overkrop stå og feje fortovet foran et hus, der nærmest ikke eksisterer mere. Det var et underligt syn, men de var da gået i gang med at foretage sig noget«, forklarer Nilas Dahlgaard Heinskou.

Reddet af lægebesøg

Foto: Nilas Dahlgaard Heinskou 53-årige Elena Irmeidons forældre havde indtil mandag hus i Mati. Men det er brændt ned nu, og der var ingen forsikring.

Politikens journalist mødte den 53-årige kvinde Elena Irmeidon, der gerne tilbringer sine somre hos forældrene, som indtil i går havde et hus i byen. Et banalt besøg hos lægen gjorde dog, at hverken hun eller hendes forældre var hjemme, da huset brændte ned til grunden.

De havde ingen forsikring, så nu håber forældrene, at regeringen træder til med en hjælpepakke.

Nilas Dahlgaard Heinskou spørger kvinden, hvordan det kan være, at folk så hurtigt har genvundet fatningen.

»Vi kan ikke gøre noget. Der er ikke andre muligheder. Vi må leve med det og lære at acceptere det«, siger Elena Irmeidon.

Mens Politikens journalist taler med kvinden, kommer der en gruppe folk forbi, som taler højlydt om, at der er fundet endnu en, der er død i flammerne. Men derfor skal der jo alligevel ryddes op.