DRCongo erklærer ebolaudbrud overstået

Ebola-udbruddet, der menes at have kostet 33 mennesker livet i Den Demokratiske Republik Congo, er overstået.

Det meddeler landets sundhedsminister i en udtalelse tirsdag.

»Efter en observationsperiode på 42 dage uden nogen nye tilfælde erklærer vi herved, at udbruddet af den smitsomme sygdom ebola er overstået«, hedder det i en erklæringen fra sundhedsministeren, Oly Ilunga Kalenga.

Både Verdenssundhedsorganisationen WHO og myndigheder i DRCongo satte hurtigt ind over for ebolaudbruddet. Det blev først opdaget i den nordvestlige del af landet i april.

Blandt andet blev omkring 3300 mennesker vaccineret mod den dødelige virus.

Vaccinationerne var med til at inddæmme smitten, også da den nåede frem til havnebyen Mbandaka med 1,5 millioner indbyggere.

Herfra er der forbindelse både med fly og båd til DRCongos hovedstad, Kinshasa. Det gav en markant forhøjet risiko for, at smitten kunne sprede sig til hovedstaden.

Ebola forårsager blandt andet høj feber og opkast. Det spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker.

I 2014 kostede et større udbrud i det vestlige Afrika mindst 11.300 mennesker livet i Liberia, Guinea og Sierra Leone.

ritzau