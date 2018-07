Rapport: Bilproducenter snyder bilerne mindre miljøvenlige Men i stedet for at vise, at bilen kører langt på literen, bliver bilerne fremstillet som mindre brændstoføkonomiske. På den måde bliver det nemmere at imødekomme EU-krav om klimaforbedringer i fremtiden.

Der er kommet et skærpet eftersyn på bilindustrien i EU. Det viser sig nemlig, at der bliver snydt på vægten, når bilernes brændstofforbrug skal testes. Det overraskende er imidlertid, at bilerne blive gjort mere energiforbrugende, end de egentlig er.

På den måde får bilproducenter et udgangspunkt, der er lettere at forbedre, når de fremover skal effektivisere deres motorer, så de udleder mindre CO2.

I dokumentet fremgår det, at nogle bilproducenter snyder med den nye testcyklus WLTP for at kunne minimere den indsats, de fremover skal yde for at leve op til Kommissionens mål om reduceret CO2-udledning frem mod 2025 og 2030.

Der bliver dog ikke nævnt hvilke bilproducenter.

Kommissionen har foreslået, at personbiler skal reducere udledningen med 30 pct. i 2030 med et delmål på 15 pct. i 2025. Udgangspunktet for det krav skal være gennemsnitlige testresultater i 2021, når den nye testcyklus er fuldt indfaset.

Det betyder, at hvis bilerne på papiret ser ud til at sluge mere brændstof, end de reelt gør, vil de kunne nøjes med mindre strenge krav, end hvis det var baseret på deres virkelige brændstofforbrug.

Bilproducenterne har med andre ord en interesse i at angive bilernes brændstofforbrug højere, end det i virkeligheden er. Kommissionens undersøgelse viser, at bilproducenterne - der selv skal angive testresultaterne - i gennemsnit har pumpet tallet op med 4,5 pct. og i enkelte tilfælde op til 13 pct.

Derudover er den nye test sat konservativt, hvilket betyder, at tallene kan øges med yderligere 5 pct.

Og så har bilerne blandet andet begyndt testen med et afladt batteri, og der blev kørt på en særlig måde. Alt sammen for at øge brændstofforbruget.

Bilindustrien har intet lært

Det er et kæmpestort problem og undergraver alle de EU-mål, der er på området, siger Jeppe Juul, der er transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

»Biler og varebiler udgør 12 procent af EU’s samlede CO2-udslip, og reguleringen er til for grundlæggende at skabe en grøn omstilling af transportsektoren«, siger Jeppe Juul.

»Men det mest beklagelige er, at bilindustrien intet har lært. De svindler i stedet for at lave mere effektive biler til forbrugerne«, tilføjer han.

Bilindustrien har i forvejen et blakket image, derfor er det en meget overraskende nyhed, siger klimaordfører Jens Joel (S).

»Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis bilindustrien snyder med oplysningerne om bilernes brændstofforbrug, sådan at deres CO2-forbedringer fremover ikke er reelle, men bare talgymnastik. Det er hverken klimaet eller forbrugerne tjent med«, siger den socialdemokratiske klimaordfører.

Radikale Venstres fungerende politiske ordfører, Zenia Stampe, stemmer i med Jens Joel.

»Jeg har en forventning om, at EU skrider ind. Transport er en af de sektorer, der fylder rigtig meget, når det kommer til klima«, siger hun.