Kina anholder 15 personer i sag om falske børnevacciner

Kinesiske myndigheder har anholdt 15 personer for bedrageri i en stor vaccineskandale i landet.

Tirsdag kom det frem, at vaccineproducenten Changchun Changsheng Biotechnology angiveligt har forfalsket vacciner mod hundegalskab, kighoste og difteri, som ofte gives til spædbørn.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der ingen kendte meldinger om, at folk er blevet syge efter at have modtaget vaccinen.

Myndighederne har dog alligevel fået standset produktionen.

Myndighederne i den nordøstlige by Changchun, hvor virksomheden er baseret, har anholdt 15 personer på mistanke om 'kriminelle handlinger'. Det gælder blandt andre selskabets bestyrelsesformand, oplyser politiet i byen.

Virksomheden har indrømmet at have solgt 250.000 ineffektive vacciner til børn i Shandong-provinsen sidste år.

Sagen har ødelagt den i forvejen skrøbelige tillid til Kinas kontrolmyndigheder og gjort mange forældre bekymrede.

Myndighederne har varslet en grundig undersøgelse af sagen og lovet, at hoveder vil rulle.

Præsident Xi Jinping - der i øjeblikket er på rundrejse i Afrika - har ifølge statslige medier kaldt skandalen »chokerende«.

#Hvad bliver det næste?

Sagen er også gået viralt i Kina, hvor det hashtag, der blev oprettet i forbindelse med den omfattende skandale, allerede mandag var et af de mest populære. Det skriver Reuters.

På det populære kinesiske sociale medie Weibo skriver en bruger:

'Alle mine venner er ved at gå i panik over den her vaccinesag. Alle er skræmte. Det vidner om store problemer med Kinas sikkerhedsregulering af mad og medicin'.

'I går var det mælkepulver, i dag er det vacciner. Hvad bliver det næste?', skriver en anden bruger.

Brugeren refererer til en stor skandale i 2008, hvor flere spædbørn døde, fordi der blev tilføjet kemikalier til mælkepulver for at øge indholdet af protein.

ritzau