Hundredvis meldes savnet under oversvømmelse i Laos

Mange mennesker frygtes døde, og hundredvis meldes savnet, efter en dæmning er kollapset i Laos, som er et af de fattigste lande i Asien.

Det oplyser embedsmænd fra regeringen i Laos ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mindst syv landsbyer er blevet dækket med vand. Billeder fra statslige medier viser lokale, heriblandt små børn, der er fanget på tagene af oversvømmede huse.

Dæmningen, som var under konstruktion, kollapsede allerede mandag. Men der er fortsat hundredvis af mennesker, der er savnet, ligesom myndighederne frygter, at mange har mistet livet under oversvømmelserne.

»Vi vil fortsætte redningsaktionerne i dag, men det er svært. Forholdene er meget svære. Dusinvis er døde, og dødstallet kan være højere«, siger en anonym embedsmand til Reuters.

De oversvømmede landsbyer befinder sig i et meget afsides område af landet, hvilket ifølge eksperter kan vanskeliggøre redningsaktionerne.

ritzau