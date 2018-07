Flere end 100.000.000 pakistanere kan stemme i dag - men 25 blev bombedræbt, da de forsøgte Selvmordsbomber forsøgte at trænge ind til et pakistansk valgsted og dræbte mindst 25 i eksplosion.

Mens pakistanerne i dag stemmer ved et højspændt parlamentsvalg, har et voldsomt angreb fundet sted ved et valgsted i den vestlige, pakistanske by Quetta.

Antallet af dræbte og sårede er endnu ikke klart. Ifølge nyhedsbureauet AP oplyser et pakistansk hospital, at mindst 25 er dræbt, og 40 personer er såret.

Tidligere lød tallet på 18.

En lokal embedsmand med navnet Hashim Ghilzai sætter dødstallet til mindst 28, fortæller nyhedsbureauet AFP, 35 er såret, siger han.

»Angrebsmanden forsøgte at komme ind til valgstedet. Da politiet forsøgte at stoppe ham, sprængte han sig selv i luften«, siger embedsmanden til AFP.

Quetta ligger i den fattige provins Balochistan, og mange islamistiske og separatistiske grupper findes i området. Ingen grupper har dog meddelt, at de står bag angrebet.

Et af de største demokratiske valg

Pakistan stemmer onsdag til parlamentet, og dagens valghandling har været fulgt med spænding, efter en valgkamp der har været præget af kaos og nogle af de blodigste angreb i landets historie.

Balochistan-provinsen blev tidligere på måneden ramt af det dødeligste selvmordsangreb i Pakistans historie, hvor 153 mennesker døde. Islamisk Stat tog senere skylden for angrebet.

I alt er flere end 800.000 politibetjente og soldater opstillet ved flere end 85.000 valgsteder landet over for at forsøge at skabe sikkerhed ved valget. Valgstederne lukker onsdag eftermiddag dansk tid.

To partier kæmper i grove træk om magten ved valget, der med flere end 100 millioner registrerede vælgere er et af de største demokratiske valg i verden.

På den ene side står den tidligere premierminister Nawaz Sharif's parti, PML-N, der vandt det seneste valg i 2013.

På den anden side står partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), som har den tidligere nationale cricketstjerne Imran Khan i spisen.

