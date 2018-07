Mange døde efter selvmordsangreb på syrisk markedsplads

Militante står bag en serie af voldsomme angreb, der onsdag har ramt det sydvestlige Syrien.

Angrebene har fundet sted i byen Sweida og i små byer nordøst for Sweida.

Sundhedsmyndigheder oplyser til det statsejede Ikhbariyah TV, at mindst 38 personer er dræbt, og 37 personer er sårede efter angrebene.

Blandt angrebene var to selvmordsbombere, der detonerede eksplosiver nær en markedsplads i Sweida og i et andet distrikt i de tidlige morgentimer. Det oplyses på Ikhbariyah TV.

Guvernøren i Sweida, Amer al-Esh, oplyser til tv-kanalen, at yderligere to militante blev dræbt, inden de nåede at detonere deres sprængstoffer. En tredje angrebsmand skal også være anholdt.

»Byen Sweida er nu sikker og rolig«, siger han.

Ifølge den britiskbaserede observatørgruppe, Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), har regeringsstyrker også kæmpet mod militante, der stormede byer nord for Sweida.

De militante menes at komme fra Islamisk Stat, der har holdt til i en lille ubesejret enklave, nordøst for Sweida.

Islamisk Stat er blevet drevet ud af de store syriske byer, men de tilbageværende fra den militante gruppe holder forsat til i små lommer rundt om i Syrien.

ritzau