De maler biler mere sorte, end de er: Sådan snyder bilproducenterne på miljøregnskabet Bilproducenter snyder i test, så bilerne fremstår mindre miljøvenlige, viser en rapport fra EU-Kommissionen. Se hvordan her.

Bilproducenter bliver i en ny rapport fra EU-Kommissionen beskyldt for at snyde på vægten, når deres bilers brændstofforbrug skal testes.

Det overraskende er imidlertid, at de stik mod alt forventning får bilerne til at fremstå mindre miljøvenlige, end de egentlig er. Årsagen er, at de derved får nemmere ved at imødekomme strengere miljøkrav i fremtiden. Kommissionen har foreslået, at biler skal være 15 pct. mere brændstofeffektive i 2025 og 30 pct. mere effektive i 2030 med udgangspunkt i år 2021.

Her kan du læse, hvilke metoder bilproducenterne benytter sig ifølge Kommissionens undersøgelse.

Hvad er WLPT WLPT står for Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, hvilket er baseret på data fra rigtig kørsel i modsætning til laboratorietests. Det er en ny metode til at få et mere retvisende billede af, hvor meget brændstof biler bruger og mængden af CO2, der udledes. Den tidligere testcyklus NEDC har eksisteret siden 1980'erne, men har vist sig forældet. Der er kommet større afstand mellem testresultaterne og det faktiske brændstofforbrug. Bilfabrikanter har siden 2017 været forpligtet til at bruge den nye WLPT-metode. Vis mere

Bilproducenter angiver for højt brændstofforbrug

Forskellen på de reelle brændstofforbrug ifølge den nye WLPT-test og bilproducentens egen angivelse viser sig på baggrund af 114 datasæt at være i gennemsnit 4,5 pct. Det vil sige, at bilproducenterne i gennemsnit angiver bilernes brændstofforbrug til at være 4,5 pct. højere, end testen reelt viser.

I nogle tilfælde har det været op til 13 pct. mere.

Ved den gamle testcyklus NEDC, som udfases nu, var det med omvendt fortegn. Der bliver bilernes brændstofforbrug systematisk angivet som 4 pct. lavere end bilens egentlige forbrug, hvilket fik det til at ligne, at bilerne kørte længere på literen.

Flade batterier

I nogle tilfælde har bilerne været udstyret med afladte batterier. Det betyder, at bilen skal bruge ekstra brændstof på at genoplade batteriet under testen. Dermed bliver bruges der mere brændstof.

Start-stop var sat ud af funktion

Flere biler bliver efterhånden udstyret med et system, så motoren stopper, når bilen holder stille. Den var i flere tilfælde sat ud af funktion under testen. Dermed blev der ikke sparet på brændstoffet under testen.

Kører på en ineffektiv måde

Der er blevet kørt og skiftet gear på en måde, så brændstofforbruget er blevet højere.

Ny strategi for automatgear

Der er blevet identificeret en anden strategi for biler med automatisk gearskifte i den nye WLPT-test i forhold til den forældede NEDC-test. Det betyder, at markant større CO2-udledning for de pågældende biler, og et markant højere brændstofforbrug.

Med disse små tricks kan nogle bilproducenter allerede være mere end halvvejs i mål, hvad angår kravene på 15 pct. i 2025.

Rapporten konkluderer, at producenternes tricks alene øger brændstofforbruget med mindst 5 pct. Samtidig angiver de altså forbruget 4,5 pct. højere i gennemsnit. Altså ligger forbruget i testene knap 10 pct. højere, end de i virkeligheden gør - i det lys er de allerede godt på vej til at nå kravene på 15 pct. i 2025.

Konsekvenserne heraf er, at den faktiske reduktion af CO2 vil være mindre med de strengere miljøkrav. I langt de fleste tilfælde vil det også være dyrere for forbrugeren, da der er afgifter forbundet med bilernes forurening.