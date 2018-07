Videnskabsmænd advarer om faretruende tilstande i troperne: Globalt kollaps i biodiversiteten truer Det er egentlig ikke en nyhed for videnskabsmænd og andre med interesse for biodiversitet. Men for alle andre er det måske en øjenåbner: det går rigtig dårligt med biodiversiteten i verden og i troperne specielt. Så dårligt, at krisen kan medføre et globalt kollaps.

Der venter verden et globalt kollaps i biodiversiteten, hvis vi ikke tager et nødvendigt, fælles løft i forsøget på at vende om på udviklingen i de tropiske dele af verden. Her forsvinder arterne nemlig ikke langsomt, men hurtigt, hvis man sammenligner med andre tidsperioder.

Det viser en ny stor, videnskabelig undersøgelse fra Lancaster University i det prestigefyldte tidsskrift Nature.

Her har et internationalt team undersøgt de fire mest forskelligartede, tropiske økosystemer: tropiske skove, savanner, søer og floder samt koralrev.

Undersøgelsen viser, at tiden er ved at løbe ud for at undgå et globalt kollaps i biodiversiteten i de tropiske egne af verden. Hovedforfatter på projektet professor Jos Barlow siger i en artikel fra Lancaster University:

»Skæbnen for de tropiske områder vil stort set blive bestemt af, hvad der sker andre steder på planeten. Mens de fleste af os er bekendte med den indflydelse, som klimaforandringerne har på polerne, så har det også altødelæggende konsekvenser i troperne. Og uden den presserende, nødvendige handling kan det underminere de lokale bevaringsindsatser«.

For Carsten Rahbek, professor i Biodiversitet fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, er 'nyheden' ikke ny.

»Alt i artiklen er fuldstændig rigtigt. Det kunne jeg have fortalt dig for fem dage eller et år siden. Men historien er vigtig, for det er ikke noget, som jeg tror, mange er opmærksomme på«, siger han og uddyber:

»Emnet er hamrende relevant. Verdenssamfundet har lavet et mål om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet inden 2020. Til efteråret er der et topmøde, hvor man skal gøre status på, hvor langt man er i forhold til at nå de mål. Det er formentlig også derfor, Nature kommer ud med informationerne nu, for der kommer ekstremt meget fokus på det til efteråret«.

Dårlig biodiversitet går også ud over mennesker

Forfatterne bag projektet og den store undersøgelse har konkluderet, at selvom troperne kun dækker 40 procent af planeten, så er de hjemsted for mere end tre fjerdedele af alle arter. Herunder tæller næsten alle lavvandede koraller samt mere end 90 procent af verdens fuglearter.

»Det, som artiklen slår på, og som man tit glemmer, er, at når vi snakker om biodiversitet, er det overalt på jorden. Men størstedelen af arterne findes i troperne, så der skal man særligt være opmærksom på store udfordringer omkring udvikling. Det er primært ødelæggelse af levesteder, men der bliver også et pres fra globale klimaforandringer, som dog sekundært. Det første er det primære«, siger Carsten Rahbek.

De dårlige tilstande i troperne har også konsekvenser for mange millioner menneskers velbefindende over hele verden.

Professor Jos Barlow udtaler i artiklen fra Lancaster University:

»Selvom koralrevene blot dækker 0,1 procent af havets overflade, så betyder de forsyninger af fisk og kystbeskyttelse for op til 200 millioner mennesker. Og tilsammen rummer fugtige, tropiske skove og savanner 40 procent af kulstoffet i Jordens biosfære og medvirker til nedbør i nogle af verdens vigtigste landbrugsregioner«.

»For halvtreds år siden forventede biologer at være de første til at finde arter, nu håber de ikke at blive de sidste«, tilføjer han.