New Zealand til Australien: Få dog jeres eget flag New Zealands og Australiens flag ligner hinanden til forveksling. Det er newzealænderne godt trætte af.

New Zealands fungerende premierminister anklager nu Australien for at have kopieret hans lands 116 år gamle flag. Han kræver derfor, at australierne får designet et nyt flag.