26-årig detonerer hjemmelavet bombe foran den amerikanske ambassade i Beijing Før bombeangrebet hældte en kvinde angiveligt benzin over sig selv, men blev anholdt før hun kom videre.

Der har været en eksplosion ved den amerikanske ambassade i Kina i byen Beijing i distriktet Chaoyang, hvor politiet er til stede og har spærret området af.

Der er tvivl om, hvad der præcist er sket, men kinesisk politi fortæller nu på deres hjemmeside, at eksplosionen kom fra en mindre hjemmelavet bombelignende ting, som en 26-årig mand havde lavet med fyrværkeri. Det var kun ham selv, der kom til skade, da den detonerede.

Han har fået skadet sin hånd, lyder det.

Politiet har stadig ikke fundet frem til et motiv for eksplosionen, men er stadig til stede i området. Der skete ingenting med den amerikanske ambassade.

Det lokale medie Global Times fortæller om en kvinde, der tidligere på dagen blev fjernet fra området omkring den amerikanske ambassade, hvor hun stod og havde sprøjtet benzin ud over sig selv. Nyhedsmediet AP skriver dog, at politiet ikke har villet kommentere på den situation.

Det er endnu uvist om den sidste beretning holder stik og om de to episoder hænger sammen.

Der er dog enighed om, at eksplosionen fandt sted klokken 13:00 lokal tid og skete i et travlt område, hvor mange kinesere dagligt står i kø for at ansøge om visum. Selv om politi og redningsfolk stadig er massivt til stede i området, forløber trafikken igen normalt.

Vidner i området har postet billeder på Twitter, som viste en tæt røg, der fyldte i området omkring bygningen efter eksplosionen.