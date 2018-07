Avis: Handelsaftale mellem EU og USA har lange udsigter

President Donald Trump and European Commission president Jean-Claude Juncker speak in the Rose Garden of the White House, Wednesday, July 25, 2018, in Washington. Den amerikanske præsident var i strålende humør og særdeles positivt stemt over for Den Europæiske Union, da han på Twitter lavede sin egen evaluering af det møde, han onsdag holdt med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Det Hvide Hus. Det skriver Ritzau, torsdag den 26. juli 2018.. (Foto: Evan Vucci/Ritzau Scanpix)