Nyt omfattende studie: Næsten alle verdens have er skadet af menneskene De få områder i verden, hvor der stadig findes vildt dyreliv i havene, har øjeblikkelig brug for at blive beskyttet mod fiskeri og forurening, vurderer forskere bag.

Mennesker har med kæmpe fiskeflåder, global skibsfart og forurening været med til at ødelægge størstedelen af det, der gør vores planet så særlig: havene.

Bare 13 procent af verdenshavene er endnu ikke berørt af menneskehedens skadelige påvirkning.

Der kan derfor stort set kun i de mest øde dele af Stillehavet og ved polerne findes hav, som har et velfungerende og naturligt maritimt dyreliv.

Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt omfattende studie udgivet i tidsskriftet Current Biology.

Kendall Jones fra University of Queensland i Australien er en af forskerne bag studiet, og han er »forbavset« over, hvor lidt vildt dyreliv der er tilbage i verdenshavene.

»Havet er enormt og dækker over 70 procent af vores planet, men vi har alligevel formået at påvirke næsten hele dette store økosystem«, siger han til The Guardian.

Han fortæller, at de sidste rester vi har tilbage af de naturlige verdenshave, viser, hvor levende livet under vand var, før menneskene begyndte at dominere:

»De er hjemsteder for en usammenlignelig maritim biodiversitet, og det er nogle af de sidste steder på jorden, hvor man kan finde store populationer af store rovdyr som hajer«, siger han til den britiske avis.

Skal ske handling nu

Ifølge forskerne bag studiet er det yderst presserende at få lavet en politisk aftale, der kan bevare havene i deres oprindelige tilstand.

Når der til september skal forhandles ved FN's havretskonvention, der er med til at definere nationers rettigheder og ansvar ved anvendelse af verdenshavene, vil forskerne bag studiet kræve handling.

De ønsker bl.a. at skære markant i støtten til havfiskeri, som de ser som en stor årsag til den ødelæggende påvirkning.

Der er dog lyspunkter, vurderer forskerne.

I det britiske territorium i det indiske ocean er der blevet fundet fjerntliggende koraller omkring atollen (resterne af en vulkanø, red.) Diego Garcia, hvor øboer i 1960'erne kontroversielt blev fjernet.

Og i Antarktis er store fiskeriselskaber i færd med at skabe et af verdens største havreservater.

Kendall Jones fra University of Queensland siger til The Guardian, at »udover at værdsætte naturen blot for naturens skyld«, er det vigtigt for jorden, at havene fungerer som de altid har gjort.

»Havene vedligeholder de økologiske processer, som klimaet og jorden har brug for for at kunne fungere. Uden dem kan vi komme vi til at se drastiske og uforudsigelige konsekvenser«.