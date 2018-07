Sletning af falske profiler koster: Twitters regnskab afslører tab af en million brugere Sletning af falske profiler er ifølge Twitter forklaringen på, at en million brugere er forsvundet fra mediet.

Det amerikanske firma Twitter Inc, der ejer det sociale medie Twitter, har fået færre månedlige brugere. Det viser selskabets kvartalsregnskab, hvor man også kan læse, at selskabets indtjening slår analytikernes forventning.

De seneste måneder har Twitter ligesom rivalen Facebook været under pres fra adskillige landes myndigheder for at luge i ud i hadefuld tale, krænkende indhold eller misinformation samt bedre beskyttelse af brugernes rettigheder.

Det kan være en forklaring på, at Twitter ifølge regnskabet har brugt flere kræfter på at fjerne falske profiler de seneste måneder.

Største fald i USA

Sletningen af profiler er ifølge mediet også forklaringen på, at antallet af månedlige brugere er faldet med én million til 335 millioner.

De største fald i antallet af brugere er sket i USA.

Faldet i antallet af brugere skuffer analytikere, der havde forventet en vækst på én million brugere.

Ifølge den administrerende direktør Jack Dorsey har der dog været vækst i antallet af brugere på 11 procent, hvis man sammenligner med for et år siden. Selskabet har ikke villet afsløre antallet af daglige brugere.

Twitters indtjening på 711 millioner dollar, overgår dog forventningerne. Salget, der primært stammer fra reklamer, er øget med 24 procent sammenlignet med sidste år.

Særligt verdensmesterskabet i fodbold, der blev afholdt i juni og juli måned har ifølge regnskabet hjulpet på indtjeningen.

Forrige regnskab fra Twitter, for de første tre måneder af 2018, udløste jubel på Wall Street i New York.

Det skyldes, at Twitter for alvor brød med i årevis at have været hastigt voksende, men stærkt underskudsgivende.

Også regnskabet for tredje kvartal fra selskabet er dog med til at slå fast, at Twitter-selskabet nu er overskudsgivende.

Twitter-aktien falder med 14 procent ved åbningen af børsen i Wall Street, skriver AFP. Det dramatiske fald var ventet dagen efter, at Facebook faldt 19 procentpoint. I begge tilfælde afspejler det faldende tillid blandt brugere til de sociale medier.

ritzau