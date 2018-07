Flugt. 60-årige Andrzej har været kulsvier i seks år. Efter at have mistet sin kone til kræft begyndte han at drikke og havde svært ved at finde et job. I fællesskabet med de andre kulsviere kan han flygte fra minderne og de dæmoner, han kæmper med. I en sær ensomhed. Det meste af sjakket i skovene er enspændere som ham.