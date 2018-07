Se billederne: I Brasilien, Rom, Indonesien og Hongkong lyste blodmånen rødt Den totale måneformørkelse kunne ikke kun ses i Danmark. Mange steder i verden tog fotografer spektakulære billeder af det sjældne naturfænomen.

Vi kigger allesammen på den. Den store ost, der hænger deroppe på nattehimlen.

Og i går aftes var den blevet rød. Hvad enten man kiggede på den fra Amager Strandpark, Spanien, Tyrkiet, Brasilien, Hong Kong, Gaza, Rom, kiggede man op på den samme røde måne.

Der var tale om en såkaldt blodmåne, der er en total måneformørkelse. Det vil sige, at jordkloden skygger for, at solen kan lyse på månen.

Derfor var der sådan set ikke noget af solens direkte lys, der kunne skinne på månen. Men noget af solens lys blev afbøjet på samme måde, som når et prisme kan skille lys fra hinanden.

Det var dette lys, der ramte månen, og det var altså hovedsageligt det røde lys, der blev bøjet afsted mod månen.

Sjældent fænomen

Månen var rød i hele 103 minutter, hvilket er usædvanligt lang tid. Faktisk var det den længste totale måneformørkelse, man vil kunne opleve i Danmark i dette århundrede.

Derfor stimlede folk også sammen over hele landet for at se det spektakulære fænomen.

I København var der folkevandring til Amager Strandpark. Omkring 30.000 mennesker drog derud for at have en god udsigt.

Folk venter på Amager Strandpark i København. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Klokken 21.16 skete forløsningen, da farven skiftede fra gul til rød.

Den røde måne lyser over Øresund og Amager Strandpark. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I landsbyen Herslev, der ligger vest for Roskilde, gav de bare marker fri udsigt til månen. Her har en fotograf fanget nogle danskere, der har taget havestolene med ud for at kigge på den.

I landsbyen Herslev kunne man se en rød prik på den mørkeblå himmel. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det var ikke blot i Danmark, at månen blev rød. Det sjældne naturfænomen inspirerede alverdens fotografer til at tage billeder, der er lige til at trykke på et postkort. Her er vi ved Colosseum i Rom, som romerne brugte til gladiatorkampe for mere end 2.000 år siden.

Alle veje fører til Rom. Også hvis man ville se den totale måneformørkelse. Foto: Gregorio Borgia/AP

9.185 km fra Colosseum kiggede folk også på månen i Rio de Janeiro, der er Brasiliens næststørste by.

I Rio de Janeiro klappede folk af den røde blodmåne. Foto: Silvia Izquierdo/AP

I Indonesien stillede en fotograf sig ved Prambanan Templet. Det er et af de største hindutempler i Sydøstasien og er på Unescos verdensarvsliste.

Templet Prambanan i Indonesien blev bygget i år 850. Foto: Slamet Riyadi/AP

I Tyrkiets største by Istanbul står Galata Tårnet. Det blev bygget i 1348. Tårnet blev blandt andet brugt af osmanerne til at se, når der opstod brand i storbyen.