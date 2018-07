»Deres mulighed for at betale er udtømt«: Grækenland er mere ude af krisen end grækerne

Ifølge Nikolina Kosteletou, der er økonom ved universitet i Athen, føler de færreste grækere sig ude af krisen, selv om sidste hjælpepakke afsluttes 20. august. Til det græske medie Ekathimerini udtaler Nikola Kosteletou:

»Emnet er ikke lukket for Grækenland, hvor folk ikke er ude af krisen, og hvor deres muligheder for at betale er udtømt. Indtil videre har skatteindtægterne været gode, men med de kommende pensionsnedskæringer og skattestigninger kan konsekvenserne blive seriøse«.

Mange nød godt af systemet

Og det var derfor heller ikke alle i Grækenland, der var lige begejstrede for Alexis Tsipras’ beslutning om igen at tage et slips på. »Løkken om Grækenlands hals er der fortsat«, lød det fra Fofi Gennimata, lederen af det populistiske socialdemokratiske parti Pasok, der fra 1981 frem til krisen i 2009 spillede en nøglerolle i græsk politik.

Skiftende regeringer i Grækenland op til krisen fik ikke dæmmet op for de galoperende offentlige udgifter, ligesom de ikke sørgede for tilstrækkelige skatteindtægter eller havde held med at sætte ind mod den omfattende sorte økonomi. Forskere anslår, at der i Grækenland i 2009 var årlige ikkerapporterede indtægter på over 29 milliarder euro.

I sin bog ’Modern Greece’ giver Stathis Kalyvas, der er professor i statskundskab fra Yale Universitet, flere bud på, hvordan skiftende regeringer gav flere og flere velfærdsydelser uden at sikre sig tilstrækkelige skatteindtægter. Han skriver, at der opstod en uformel social kontrakt mellem partier og bestemte befolkningsgrupper og interesseorganisationer om at bytte goder for stemmer. Klientelisme kalder han det.

Mange forskellige grupper nød godt af systemet – fra store fagbevægelser til stenrige oligarker, skriver Stathis Kalyvas og giver et eksempel: