Med kærlig hilsen fra krise og brand: Her er Elisabet Svane og Nilas Heinskovs brevudveksling fra Grækenland Politikens korrespondenter i Bruxelles er taget til Athen og Kreta for at rapportere fra Grækenland. En brand med mindst 80 døde gjorde alt værre.

Fuld af hjemløse

Kære Elisabet,

I en storby som Athen beskytter man sig selv mod voldsomme indtryk. Man lader helt ubevidst et filter glide for øjnene. Det bliver man nødt til for at undgå flossede nerver. Sådan forklarer jeg i hvert fald over for mig selv, hvordan jeg ganske upåvirket kan færdes i elendigheden omkring mig.

Athen er fyldt med hjemløse. Jeg kan slet ikke tælle, hvor mange jeg har set, siden jeg kom for to dage siden. De sidder på hug med fremstrakt hånd på fortovet, roder i skraldespande og drikker sig ned i skyggen af overdækkede fortove. De fleste ser jeg slet ikke. Sådan rigtigt. Jeg registrerer dem nok, men går bare forbi på min vej til næste destination.

Det var først i dag, at jeg lod mig mærke. Og det var ikke engang synet af en hjemløs, der udløste det. Det var synet af en tom sengeplads. I indgangen til en lukket forretning mellem tomme butiksvinduer havde nogen anrettet en sengeplads med en pude og et tæppe over madrassen. Et lille billede af Jesus klistret på ruden. Og foran ’sengen’ stod der en buket i et plastikkrus med vilde blomster og græsstrå.

Det var de hjemlige genstande, der berørte mig. Som en insisteren på normalitet og værdighed. Resten af dagen har jeg lagt mere mærke til de hjemløse. Tæt på hotellet lige før så jeg en forvirret mand på min fars alder med brune skjolder på sin hvide skjorte. Var han også hjemløs, før krisen brød ud i 2009? Krisen har fået antallet af hjemløse til at eksplodere. Det anslås, at der er omkring 20.000 her i Athen. De er overalt. Men de fleste ser man ikke.

Kærlig hilsen fra Athen,

Nilas

Foto: Privat

Festen, hvor musikken stoppede brat

Kære Nilas,

Jeg sidder og skriver i flyet på vej til Kreta. Væk fra Bruxelles, hvor det synes år og dage siden, at Grækenland fyldte hele det politiske billede og derfor selvfølgelig også hele mediebilledet.

Nu er det Brexit. Nu er det nogen, der selv har valgt at gå ud. For tre år siden var det grækerne, der var ved at blive smidt ud af eurozonen. Og i flere år havde lænet sig op ad en statsbankerot.

Jeg drak kaffe med en af vores græske kolleger den anden dag. Han har arbejdet i Bruxelles siden 2005, et par år efter at Grækenland havde indført euroen i stedet for drakmer. Som han sagde, var der også underskud i Grækenland før da, og der var også høj inflation, men under en form for kontrol.

Hvis jeg skal trække hans ord sammen, var krisen kombinationen af mange elementer. Euroen var en af dem, som for almindelige folk betød stigende priser og for staten muligheden for at låne penge overalt, nu var man jo et euroland. Den offentlige sektor voksede eksplosivt, og, som han sagde, man lavede først budgettet, når pengene så at sige var brugt. Jeg genkender det fra mig selv.

Det var en fest, som kollegaen sagde, men en fest, hvor musikken stoppede og drinksene slap op, da finanskrisen kom. Og som sendte Grækenland på den reformkur, du lige har set en af konsekvenserne af inde i Athens gader.

Kollegaen var selvfølgelig også med i de sene nattetimer i Luxembourg i slutningen af juni, hvor Grækenland officielt blev ’sendt ud af krisen’. Det var der, hvor kommissær Pierre Moscovici med ordene »Det her er et historisk øjeblik« proklamerede, at den græske krise var slut. Og at vejen dertil havde været lang og vanskelig.

Grækenland har fået ekstra 10 år ekstra til at tilbagebetale en stor del af lånene og desuden fået et nyt lån på 15 milliarder euro fra ESM, som er eurozonens buffer. Prisen for det er, at græsk økonomi fortsat holdes under skarp observation og at reformerne skal fortsætte. Og gerne udbygges, set med EU-øjne.

Vores kollega synes sådan set, at Grækenland har fået en god aftale, og det er nok et rammende billede på den måde, man ser det på i Bruxelles. Her er reformer af det gode, men sådan det ikke altid helt ude i landsbyerne.

Derfor ser mange grækere noget anderledes på aftalen end deres landsmand i Bruxelles.

Kærlig hilsen fra luften over Europa,

Elisabet

Foto: Privat

Helst uden regning (og skat)

Kære Elisabet,

I går var jeg ude og spise med en bekendt fra Athen på en af hans yndlingstavernaer. Jeg har klart undervurderet den græske mad. Særligt den hele grillede tomat dagdrømmer jeg stadig om. Det blev lidt sent, så efter måltidet prajede min bekendt en taxa til mig. Det første, chaufføren spurgte om, var, om det var med eller uden regning.

Du har måske allerede lagt mærke til det, men grækerne og skat … Deres skattebrok får jo Cepos til at fremstå som rene socialister i sammenligning. Og deres skatteåleri må imponere selv teknologigiganter som Facebook. Under krisens begyndelse i 2009 estimerede forskere, at der var mindst 28 milliarder euro i årlige ikkeindberettede indkomster. En del af den sorte økonomi foregår helt åbenlyst, som med taxachaufføren i går aftes. Eller med de biler ved mit hotel, som parkerer ved gadehjørnet og sælger frugt og grønt fra deres bagagerum.

Selv min bekendt, der praktisk talt er kommunist, brokkede sig over den høje græske skat, mens jeg huggede den sidste helstegte tomat (hvad ligner det også at servere tre tomater til to personer? Det er jo som at opfordre til splid). Jeg prøvede at imponere ham med den danske skattesats, som er højere end den græske, men han ville ikke høre tale om det: »Du kan slet ikke sammenligne, hvad man får for skattepengene i Grækenland og Danmark«, sagde han.

Ligesom alle andre græske børnefamilier, jeg har mødt indtil videre, betaler han hver måned for ekstra undervisning af sine børn som supplement til folkeskolen. Forældrene tager som udgangspunkt, at skolen er for dårlig til at stå alene. Forleden kørte jeg med en anden taxachauffør, der fortalte, at han hver måned betalte 500 euro for ekstra undervisning af sine to børn. Det er mere end en tredjedel af hans løn. Da turen var færdig, og jeg skulle betale de 40 euro for en lang tur, spurgte han, om jeg skulle have kvittering. Ja, tak, svarede jeg. Hvem var kvitteringen til, spurgte han. Til mit arbejde i Danmark, svarede jeg. Og så gik han ud og åbnede bagagerummet, løftede et plastikdækken og fandt et gammelt hæfte med blanke kvitteringer frem. Maskinen ved førersædet var nok gået i stykker.

Kærlig hilsen fra Athen,

Nilas

Foto: Privat

De usynlige spor

Kære Nilas,

Du er et godt menneske. Da jeg den anden dag sad og talte med en græker, talte han også om skat. På 25 procent. Forestil dig en pizza, sagde han, hvor der på forhånd er fjernet en fjerdedel! Jeg kiggede bare på ham og sagde, at lige præcis dét kunne ikke få tårerne frem i mine danske øjne.

Det meste af tiden her på Kreta har jeg boet oppe i en bjerglandsby. Den er lille, der tales ét sprog, det er græsk, og de fleste lyde kommer fra brægende får, glammende hunde og syngende cikader. Og fra kvinder. Fra byens gamle damer, der sidder på torvet og taler. Småkårsfolk, der lever deres stille liv. Der er ikke synlige spor efter krisen. Jo, der er naboen, der begik selvmord og efterlod kone og fire børn, lige da krisen brød ud. Men forladte huse var også forladte før 2009.

Krisen blev dog meget synlig den anden dag, da jeg kom ind i en Lidl-butik. Der manglede ikke varer, næh, det, der fangede mit øje, var den store kasse, der stod ved udgangen, og som kvinden, der stod foran mig i køen, lagde en pakke en spaghetti ned i. I forvejen lå der bl.a. ris, mere spaghetti, langtidsholdbar mælk og en halvandenliters Cola.

Det var kassen med maden til de fattige.