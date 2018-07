Advokat for serbisk ekspræsident og gangstere dræbt af skud

En advokat, som var med til at forsvare Serbiens tidligere præsident Slobodan Milosevic i sag om krigsforbrydelser, er blevet dræbt af skud i Beograd.

Det skriver BBC og andre medier.

Den dræbte, Dragoslav Ognjanovic, var ifølge nyhedsbureauet AP også forsvarsadvokat for fremtrædende personer fra Serbiens underverden.

Politiet i den serbiske hovedstad oplyser, at Ognjanovic sent lørdag aften blev dræbt foran sit hjem i en af Beograds nyopførte boligkvarterer. Hans 26-årige søn blev også ramt, men er uden for livsfare.

Gerningsmanden er ikke pågrebet, oplyser politiet.

Adskillige højt profilerede medlemmer af kriminelle netværk i Serbien og Montenegro er blevet dræbt i Beograd de seneste to år. Politiet tilskriver de mange drab en krigslignende kamp om narkomarkedet, skriver Reuters.

Dragoslav Ognjanovic var del af det hold af advokater, som forsvarede Slobodan Milosevic ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.

Milosevic, der var Serbiens præsident fra 1987 til 1997, blev anholdt i 2001 som følge af anklager om magtmisbrug.

Senere samme år blev han udleveret til domstolen i Haag, som sigtede ham for krigsforbrydelser i 1990'erne i Kosovo, Kroatien og Bosnien-Hercegovina i forbindelse med Balkan-krigene.

Milosevic døde i 2006 af et hjerteanfald, før der var afsagt dom over ham.

