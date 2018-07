Serie

Grækenland år 0 efter krisen

Efter at have modtaget mere end 2.000 milliarder kroner i lån er Grækenland nu ude af den økonomiske krise.

Sådan siger EU-Kommissionen i anledning af, at den sidste hjælpepakke afsluttes 20. august.

Krisen, der startede i 2009, fik Grækenland til at balancere på randen af statsbankerot, arbejdsløsheden blev mere end fordoblet, og økonomien skrumpede dramatisk.

Politikens EU-korrespondenter er taget til Grækenland for at høre, hvordan grækerne oplever at være ’ude af krisen’.

Serien begyndte sidste mandag og blev hurtigt viklet ind i de historisk alvorlige brande. Sådan har forløbet i artiklerne været:

Mandag: Græsk krise er Sofias krise.

Tirsdag: Angste grækere på briksen – panikanfald selv blandt børn.

Onsdag: Der var ild overalt (om de store brande).

Torsdag: Og dødstallet stiger stadig.

Fredag: De fattige vender hver en mønt – hvis de har nogen.

Lørdag: Officielt er krisen slut.

Søndag: Grækenland er mere ude af krisen end grækerne.

