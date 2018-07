Ny #MeTwo-kampagne sætter spotlys på hverdagens racisme Diskussionen om fodboldspilleren Mesut Özil, der har sagt farvel til landsholdet med anklager om racisme, vil ingen ende tage i Tyskland.

Talrige gange i sit 24-årige liv har han mærket, hvordan diskriminering virker. Når han er blevet afvist i køen for et diskotek, når han er blevet sprunget over i boligkøen eller når hans opslag på sociale medier, mødes med racistiske bemærkninger.

Nu har han fået nok, Ali Can fra den vesttyske by Giessen. I frustration over den diskriminering og racisme, folk med migrationsbaggrund møder til hverdag i Tyskland, har han under hashtaget #metwo startet en debat, der i løbet af de sidste par dage er slået massivt igennem.

»Jeg har søgt bolig i måneder, men aldrig fået svar. Så allierede jeg med min blonde veninde med et tysk efternavn og fik tre tilsagn på en uge«, skriver eksempelvis ’Miriam’ under hashtaget #metwo på Twitter.

Titusinder deltager i kampagnen

Hun er en af titusinder af tyske indbyggere med migrationsbaggrund, som har skrevet om personlige oplevelser, siden Ali Can startede sin kampagne for et par dage siden.

Baggrunden for den succesrige kampagne, der fulgte efter fodboldspilleren Mesut Özils afsked med det tyske landshold med beskyldninger om at blive udsat for racisme, leverer Ali Can selv på en video på de sociale medier.

»Jeg har migrationsbaggrund og derfor ser man skeptisk til mig. Man vil ikke tro om mig, at jeg står for demokratiske grundvædier. Også jeg er ofte blevet diskrimineret«.

Hotline for bekymrede borgere

Det er ikke første gang, den 24-årige Ali Can, der studerer på universitetet i Gliessen, optræder i den tyske offentlighed med sin aktivisme. For to år siden oprettede han på internettet en ’Hotline for bekymrede borgere’ med sit eget mobilnummer.

Tjenesten var til ære for tilhængere af den anti-islamistiske bevægelse Pegida og det højrenationale parti Alternative für Deutschland, der netop er kendt som »bekymrede borgere« i Tyskland. Meningen var at berolige dem på telefonlinjen.

Sidste år udgav Ali Can bogen ’Hotline for bekymrede borgere: Svar fra Deres betroede asylansøger’. Efter, at AfD blev valgt ind i Forbundsdagen i Berlin sidste efterår, arrangerede Ali Can en demonstration i hovedstaden »Mod racisme i parlamentet« for at skabe dialog, understregede han.

Stor opbakning til kampagnen

Det er i den grad lykkedes med den nye kampagne, som har fået en livlig debat til at blomstre i Tyskland.

»Dejligt at se, at tusindvis af mennesker med migrationsbaggrund, som har følt sig diskrimineret, har ventet på dette øjeblik. Dejligt, at det giver os en følelse af ikke at være alene. Forhåbentlig kan vi gensidigt høre hinanden og gøre vore medmennesker mere sensible«, skriver Ali Can på Twitter.

Selv kom han til Tyskland som to-årig, da hans kurdiske forældre flygtede fra Tyrkiet. Grunden til, at den nye debat, er lanceret med et twist af det sidste års massive omtale af seksuelt misbrug #metoo til #metwo, er, at Ali Can og med ham mange andre har mere end en identitet. Han føler sig hjemme i Tyskland, men er også forbundet med forældrenes hjemland, som han forklarer på sin video.

»Det tyske samfund er ikke længere en mono-kultur«, siger Ali Can.