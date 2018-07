Hjælpen er på vej: Forsvaret flyver 60 danske brandfolk til Sverige Sverige har modtaget rekordstor europæisk hjælp til at bekæmpe skovbrande. 60 nye danske brandfolk er på vej.

60 nye danske brandfolk tager tirsdag til Ljusdal og Finneby i Sverige. Her skal de hjælpe svenskerne med at slukke de mange skovbrande, der hærger i landet.

Danske brandmænd har siden 19. juli assisteret svenskerne i kampen mod flammerne.

Mens danskerne hidtil har taget turen til Sverige i bus, bliver de denne gang fløjet i et af Forsvarets Hercules-fly.

Brandmændene flyver fra Roskilde Lufthavn tirsdag morgen. Natten til onsdag vender flyet tilbage med de to hold danske udsendte, der bliver afløst.

Det er Beredskabsstyrelsen, der leder det danske bidrag til slukningen i Sverige.

»Den danske indsats i Sverige har i alle henseender været kendetegnet ved godt samarbejde«, siger Peter Kaas-Claesson, der koordinerer den danske indsats.

Han henviser til samarbejdet med både de kommunale beredskaber, hvis frivillige brandfolk deltager i indsatsen, med svenskerne og med Forsvaret, som har hjulpet med transportlogistik. Og nu ikke mindst med Hercules-flyet.

»Hercules-flyet gør indsættelsen af nye folk og hjemtagelsen af de gamle mere smidig og effektiv. Det er en stor hjælp, siger Peter Kaas Claesson.

Regnen hjalp

Ligesom Danmark har også Sverige fået en del regn i weekenden.

»Weekendens regnvejr har bidraget til, at situationen er kommet yderligere under kontrol. Så det går den rigtige vej, selv om der fortsat er meget arbejde foran både os og svenskerne, siger Peter Kaas-Claesson.

Den danske indsats i Sverige er på nuværende tidspunkt forlænget frem til den 5. august. Det anslås, at op mod 200 danske brandfolk vil have været indsat i Sverige, når indsatsen afsluttes.

Ud over Danmark har også polske, franske, italienske, norske, tyske, litauiske og naturligvis svenske brandfolk deltaget i slukningsarbejdet.

Mange af de udenlandske brandfolk, som har hjulpet til i kampen mod flammerne, er dog vendt hjem. Den reducerede fare for nye skovbrande gør, at svenske myndigheder har besluttet at reducere den udenlandske hjælp.

ritzau