Voldsom regn blev fulgt af hedebølge: Japans ekstreme vejr kostede 300 mennesker livet Først regnskyl, oversvømmelser og jordskred. Siden bagende sol og varmerekord. Vejret har været usædvanligt i Japan den seneste måned. Flere end 300 mistede livet, og hedebølgen får konsekvenser for De Olympiske Lege om to år.

Flere end 300 mennesker har mistet livet i denne måned under det voldsomme vejr i Japan, der har været ramt af oversvømmelser og hedebølge i rekordklassen. Dermed er juli blandt de måneder i nyere tid, hvor flest mennesker i det folkerige land langt mod øst er blevet dræbt af vejrrelatereede katastrofer. Det oplyser Associated Press.

Måneden begyndte med voldsomme regnskyl, der førte til oversvømmelser og jordskred i den vestlige del af landet med mindst 220 omkomne, mens ni stadig savnes og forventes at være døde. Derefter fulgte en hedebølge med temperaturer over 40 grader, hvilket kostede mindst 116 dødsfald.

70.000 udkommanderet for at hjælpe

Japan er vant til naturfænomener som jordskælv, vulkanudbrud og tyfoner og har med avanceret teknologi udviklet systemer, der beskytter landet mod, at fænomenerne bliver til dødbringende katastrofer. Høje mure omkranser de mange floder, der strømmer fra bjergene og ned gennem landet, for at beskytte mod oversvømmelser ved regnfald. I de store byer bliver skyskrabere bygget på fundamenter, der kan absorbere voldsomme stød fra jordskælv.

Men når vejret for alvor spiller med musklerne, må selv det bedste forsvar give fortabt. Ifølge Japans Meteorologiske Institut blev varm og fugtig luft fra Stillehavet presset sammen over den vestlige del af Japan i begyndelsen af juli med store regnskyl til følge. Dødstallet var de højeste siden en storm i 1982. Halvdelen er de omkomne var fra Hiroshima præfekturet, der ligesom Okayama præfekturet var hårdt ramt af regnskyl, de fik beskyttelse omkring floder til at bryde sammen, hvorved store områder blev oversvømmet.

Flere end 70.000 soldater og nødhjælpsarbejdere hjalp med at skaffe ofrene forsyninger, ligesom de ledte efter overlevende i ødelagte bygninger. Omkring 10.000 japanere befinder sig stadig på evakueringscentre.

Højeste målte temperatur i landets historie

Da det holdt op med at regne, lagde en kvælende varme sig over Japan, hvor temperaturen i den centrale del af landet kravlede op over 40 grader flere steder. Mandag 23. juli blev der målt 41,1 grader i byen Kumagaya, der ligger omkring 65 kilometer nordvest for hovedstaden Tokyo, hvor der samme dag blev målt 39 grader.

De 41,1 grader er den højeste temperatur, der nogensinde er er registreret i Japan. Ifølge meteorologerne var det to højtryk, som holdt den varme og fugtige luft fanget i regionen, hvorved temperaturen gennem to uger blev rekordhøj. I Kyoto blev der en uge i træk målt over 37 grader, hvilket er rekord for byen.

I den tredje uge af juli var der således 22.000 mennesker, der blev kørt med ambulance til hospitalerne med symptomer på hedeslag. Myndighederne udsendte advarsler til befolkningen og henstillede til, at man blev inden døre og tændte for klimaanlægget.

De fleste af dødsofrene var ældre mennesker, der ikke havde eller brugte klimaanlæg i deres hjem. En dreng på seks år mistede også livet under en udflugt med skolen. Her mod slutningen af måneden er temperaturen faldet en smule i Tokyo til 33-35 grader, mens vejrudsigten for Kyoto lover temperaturer på 37-38 grader, så hedebølgen er på ingen måde et overstået kapitel for japananerne.

Kapgang begynder klokken seks om morgenen

Om to år er Tokyo vært for De Olympiske Lege, der er programsat til perioden 24. juli til 9. august. Den voldsomme hedebølge i juli har skabt bekymring for atleter og tilskueres ve og vel, og arrangørerne er gået i tænkeboks for at forberede sig på en lignende vejrsituation i sommeren 2020. Blandt andet er det besluttet, at maratonløbet skal starte allerede klokken syv om morgenen, mens 50 km kapgang begynder en time tidligere, klokken seks.