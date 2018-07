En 59-årig dansk kvinde og hendes 20-årige søn omkom fredag, da et lille propelfly styrtede ned i Alperne.

Det oplyser schweizisk politi til Ekstra Bladet.

Fredag var de to danskere ude at flyve sammen med en 54-årig mand fra Schweiz samt pilotens 21-årige søn i et fly af typen GVM Sion.

Lørdag kom det frem, at de fire var omkommet i ulykken, og nu bekræftes det altså, at mor og søn er danskere med bopæl i Danmark.´

ritzau