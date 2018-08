Burkaforbud: Få overtrædelser af maskeforbud i Østrig Europa diskuterer forbud mod burka og masker, men debatten er vildere end effekten.

En mand i hajkostume, en ninja uden for en legetøjsbutik, et par demonstranter, en cyklist med halstørklædet op om ansigtet, men ingen kvinder i burka.

Sådan lyder opgørelsen efter 10 måneders forbud mod at bære maske eller burka i det offentlige rum i Østrig, hvis lovgivning de nye danske bestemmelser lægger sig tæt op ad.

»I begyndelsen var der lidt forvirring om, hvad der rent juridisk hørte under loven. Hvornår er det for eksempel så koldt, at man kan binde sit halstørklæde op over en del af ansigtet uden at være maskeret? Men nu er det hele faldet lidt til ro, og loven giver ikke anledning til store problemer«, siger Hermann Wally, næstformand i det østrigske politiforbund.

Op til indførelsen af loven 1. oktober sidste år var opmærksomheden stor. Flere demonstrationer vendte sig mod det nye forbud mod at bære burka eller maske. En overtrædelse koster en bøde på 150 euro (1.100 kroner).

Jeg tror ikke, at man går rundt i burka, hvis man planlægger terror Hermann Wally, næstformand i det østrigske politiforbund

»Der er vist skrevet 7-8 bøder ud, mest ved demonstrationer. Og så har der været de komiske sager om folk, der var klædt ud som hajer eller ninjaer ved kommercielle fremstød. Som al anden af den type symbolpolitik har det været svært at håndtere for os i politiet, men nu kender vi rutinerne«, siger Hermann Wally.

En af de sager, politiet har frafaldet, var mod en 28-årig kvinde fra Wien, der cyklede med halstørklæde for ansigtet. Hun mente, at det var koldt, hvad den betjent, der stoppede hende, afviste. Kvindens advokat, Georg Zander, ville have prøvet sagen ved international ret, men så langt kom det ikke.

»Loven er vendt mod islamisme og potentiel terrorisme, men jeg tror helt ærligt ikke, at folk, der planlægger den slags, går rundt i burka. Loven har i det hele taget ikke den store betydning i praksis«, mener Hermann Wally.

Tidligere i sommer har politiet dog jaget en person i burka. Det var dog en mandlig bankrøver, som forklædte sig på denne opsigtsvækkende måde i Wien.

Den højrenationale regering i Østrig vil ifølge kansler Sebastian Kurz fremsætte et lovforslag om at forbyde tørklæder til piger i børnehaver og skoler.

»Tørklæder til små børn bør ikke have plads i vores land«, sagde Sebastian Kurz i april, men lovforslaget har endnu ikke manifesteret sig.

I nabolandet Tyskland ønsker regeringspartiet CSU fra Bayern også et forbud mod burkaer, som kansler Angela Merkel fra søsterpartiet CDU argumenterede for på et landsmøde i partiet for to år siden. Det vakte stor dog modstand, og et konkret forslag har aldrig set dagens lys.

Stor diskussion i Frankrig

I Frankrig blussede debatten op igen forrige sommer med flere sydfranske kommuners forbud mod såkaldte burkinier på strandene. Forbuddene blev underkendt af en appeldomstol. Derimod har debatten om burka og niqab, som blev forbudt i 2010, fundet et roligere leje. Forbuddet gælder tildækningen på gader og veje, i butikker, i offentlig transport, biografer og administrationsbygninger.

Overtrædelse af loven medfører en bødestraf på op til 150 euro.