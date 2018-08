Briterne hentede selv terroristen bag Manchester-angreb til landet

Der er for få forbilleder for unge og udsatte i Manchester. Samtidig er der tilsyneladende også en opfattelse af, at synspunkter undertrykkes og bekymrede borgere ikke kan få lov at udtrykke deres meninger om de problemer, de ser i deres samfund.

Svaret må - finder forfatterne af rapporten - bestå i at øge bevillingerne til ungdomsaktiviteter, så børn og teenagere kan mødes med jævnaldrende i sikre omgivelser og i at få gjort noget ved de sociale og økonomiske uligheder blandt Stormanchesters 2,7 millioner indbyggere.

Undertrykte stemmer skal høres

Der skal også gives plads til de »vanskelige diskussioner« for at få talt ud om de problemer, der eksisterer i den britiske storbys mange samfund. Endelig skal der gøres mere for tidligere at få fat i og håndtere borgeres advarsler om bekymrende adfærd, der kan tyde på begyndende radikalisering af enkeltpersoner.

»Det er tydeligt, at terrorismen har ændret sig, og at byer er nødt til at se konsekvenserne af det i øjnene. Det forudsætter et nyt, mere lokalt baseret svar. Vi lever i en urolig tid med stigende ekstremisme i alle dele af samfundet og livet. Hvis vi skal gøre noget ved det, må vi alle gøre vores som borgere. Bestræbelserne på at standse ekstremismen må begynde med alle familier og i alle samfund«, lyder reaktionen fra borgmester Andy Burnham og sikkerhedsborgmester Beverly Hughes.

Foto: Rui Vieira/AP Mange lagde blomster ved et intermistisk mindesmærke for bombeofrene efter angrebet mod Ariana Grande-koncerten i 2017.