Rigsadvokaten vil ikke udlevere kurder til Tyrkiet

Rigsadvokaten afviser at udlevere en 58-årig kurdisk mand til Tyrkiet, hvor manden er anklaget for at være et højtstående medlem af PKK.

Manden har siddet fængslet i Danmark siden 14. juli på baggrund af en international efterlysning fra Tyrkiet, men nu vil han blive løsladt, lyder det fra Rigsadvokaten.

»Alle betingelserne i den danske udleveringslov skal være opfyldt, for at vi kan udlevere en person til strafforfølgning i udlandet.

»Efter en nøje gennemgang af sagen har vi vurderet, at det ikke er tilfældet her, og derfor er han nu blevet løsladt, siger anklager Sune Løvtrup fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

ritzau