Løgn og racisme: Rigmanden Arron Banks satte Facebook i brand

Arron Banks, en farverig britisk rigmand, er for alvor kommet i søgelyset, efter at medieudvalget i det britiske parlament kraftigt har antydet, at han ulovligt har finansieret sin brexitkampagne med penge fra Rusland.

70 millioner kroner – den største politiske donation nogensinde i britisk politik – gik til ’Vote Leave’-kampagnen. Arron Banks fastholder, at pengene kommer fra hans personlige formue, men nægter at komme det nærmere.

Banks skønnes af være god for alt mellem en lille milliard og et par stykker af dem, men britiske medier har ikke haft held med at klarlægge, hvor de mange penge kommer fra. De fleste af pengene er fordelt på skattely som Belize, Isle of Man, Jomfuøerne og Gibraltar.

Arron Banks er direktør for forsikringsselskabet Eldon Insurance, som på flere måder bidrog til kampagnen for at forlade EU. Selskabets kunder har afleveret så mange og så personlige oplysninger til forsikringsselskabet, at det har kunnet tegne en deltaljeret psykologisk profil på hver enkelt. Og de oplysninger blev brugt i tilrettelæggelsen af Nigel Farages kampagne og til at målrette budskaber, der blev sendt ud på sociale medier, især på Facebook.

Vores dygtighed bestod i at skabe steppebrandene og derefter sætte en stor blæser på. Indvandrerspørgsmålet var det, der satte brandene i gang Arron Banks

»Min erfaring med sociale medier er, at det er som en ildebrand – som en steppebrand, der breder sig ud over det hele«, fortalte Arron Banks, da han blev afhørt af det britiske undersøgelsesudvalg.

»Vores dygtighed bestod i at skabe steppebrandene og derefter sætte en stor blæser på. Indvandrerspørgsmålet var det, der satte brandene i gang«, fortalte han.

Facebook har hemmeligholdt budskaberne, der blev sendt ud til afgrænsede målgrupper, men i fredags blev de oversendt til den britiske undersøgelsesudvalg. The Guardian har set dem og beskriver dem som »en samling åbenlyse racistiske løgne«. En af dem lyder, at næsten 80 millioner tyrkere er på nippet til at blive lukket ind i EU.

I 2014 var Arron Banks et ukendt navn i den britiske offentlighed. Indtil da havde han støttet det konservative parti i Storbritannien, også finansielt, men meddelte i 2014, at han skiftede til Farage og hans UK Independence Party (Ukip) – et euroskeptisk, indvandrerfjendtligt parti på højrefløjen.

Aner ikke, hvem den mand er

På det tidspunkt var flugten fra de konservative til Ukip ved at blive et problem for de konservative, men tabet af Arron Banks gjorde imidlertid ikke noget stort indtryk på den daværende formand for de britiske konservative, William Hague, der udtalte, at han ikke havde nogen anelse om, hvem manden var.

Det provokerede Arron Banks, som tidoblede sit bidrag til Ukip til 1 million pund, over 8 millioner kroner.

»Nu ved han (William Hague, red.), hvem jeg er«, forklarede Arron Banks.

Siden udviklede Banks et tæt forhold til partiformanden Nigel Farage og blev en ledende figur i flere forskellige kampagner mod EU, herunder den officielle ’Vote Leave’-kampagne, men også ’Grassroots Out’ og ’Leave.EU’.

Ifølge The Guardian var Arron Banks en del af den udvalgte skare i Ukip, der mødtes med Donald Trump kort efter Trumps valgsejr i 2016.

Ifølge rapporten fra det britiske underhus brugte ’Leave.EU’ de personlige oplysninger om kunderne i Eldon Insurance til at mikromålrette deres budskaber på Facebook og andre sociale medier.

Arron Banks forklarede selv, hvordan hans forsikringsselskab lavede de psykologiske profiler, der er helt afgørende for succes i brancen.