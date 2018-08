Domstol bremser opskrift på 3D-printet skydevåben Amerikansk firma får nedlagt forbud mod at lægge en vejledning på sin hjemmeside i, hvordan man med en avanceret 3D-printer producerer sin egen pistol.

Er det juridisk set inden for skiven at offentliggøre opskriften på, hvordan man ved hjælp af en 3D-printer kan printe et fuldt funktionsdueligt skydevåben af hård plastik?

Det spørgsmål har en føderal domstol i USA netop afgjort ved at forbyde det private firma Defense Distributed at lægge en vejledning på sin hjemmeside for, hvordan man printer en pistol.

Afgørelsen kommer efter et flere år langt juridisk tovtrækkeri, hvor diskussioner om borgerens ret til at beskytte sig selv versus ønsket om at undgå terror og masseskyderier har bølget frem og tilbage.

Defense Distributed, med hovedkvarter i Austin, Texas, havde ellers forinden fra myndighederne fået godkendt planer om at offentliggøre opskriften på en 3D-printet pistol, der er nem at samle, nem at skjule (en metaldetektor fanger den ikke) og svær at spore. Godkendelsen kom, blandt andet fordi våbnet i sin funktion ikke adskiller sig fra dem, der kan købes i en butik.

Andre argumenterede for, at en distribution af materialet ville få antallet af våben i omløb til at eksplodere, uden at det er registreret, hvem der ejer dem. Når man køber et våben i en amerikansk butik, bliver man nemlig registreret. Dette kunne terrorister og andre fjendtlige personer udnytte.

Med godkendelsen kunne Defense Distributed lægge våbenopskriften på sin hjemmeside i dag 1. august, hvilket firmaet højstemt på sin hjemmeside bekendtgør ved at skrive »den downloadede pistols tidsalder begynder«. Men i sidste øjeblik er firmaet altså blevet bremset af en føderal domstol i Seattle i staten Washington.

»Der er mulighed for en uoprettelig skade på grund den måde, hvorpå disse pistoler kan blive lavet«, sagde dommer Robert Lasnik, mens statsanklageren i Washington kaldte dommen en »fuldstændig og total sejr«.

Blod på hænderne?

Det var otte demokratiske statsanklagere, der havde anlagt sagen for at blokere den godkendelse, som Defense Distributed havde fået. I kongressen havde demokrater forinden opfordret præsident Donald Trump til at trække tilladelsen tilbage, da han ellers »vil have blod på hænderne«, som kritikken lød.

Trump sagde, at han så på sagen, og præsidenten tweetede i går, at »det ikke giver meget mening« at gøre 3D-printede skydevåben tilgængelige for befolkningen. Efter afgørelsen fra domstolen i Seattle opfordrer Defense Distributed på sin hjemmeside borgere til at støtte firmaet i kampen mod censur.

Tilsyneladende er juraen uklar. I hvert har våbenlobbyen - NRA - under debatten konstateret, at både våbenmodstandere og nyhedsmedier har misforstået sagen ved at påstå, at 3D-teknologien vil åbne for produktion og spredning af våben af plastik, der ikke kan opdages. En føderal lov fra 1988, som NRA støttede, forbyder nemlig produktion, salg og besiddelse af skydevåben, der ikke kan fanges i en metaldetektor, som bæreren af våbnet går igennem.

Manden bag firmaet, Cody Wilson, vil have afgørelsen omstødt og erklærer, at hans ytringsfrihed er blevet krænket. Hvis jeg giver dig mulighed for at downloade en pistol, gør jeg ikke andet end at give dig information om, hvad pistolen er, siger han til CBS News:

»Jeg er ikke anderledes end alle andre, der distribuerer information«.

Allerede for fem år siden offentliggjorde han første gang en opskrift på at lave sin egen pistol med en 3D-printer. Da blev vejledningen downloadet 100.000 gange, inden det amerikanske udenrigsministerium stoppede ham med den begrundelse, at det stred mod eksportlovgivningen, da også folk uden for USA kunne hente informationerne ned fra nettet.

Eksperter i våbenindustrien har tvivlet på, at muligheden for at downloade våben vil få mange med slette hensigter til at printe deres egen pistol. Printerne er avancerede og kan koste titusindvis af kroner, pistolerne er af tvivlsom kvalitet, og det er ret nemt at få fat i en almindelig pistol i USA, har deres argumenter været ifølge Associated Press.