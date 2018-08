Tørken verden rundt: Her har sommeren sat rekord på rekord

Oslo, Norge: Over 30 grader 16 dage i træk

»Advarsel! Husk, at der er totalt forbud mod afbrænding i nærheden af skoven og på øerne«.

Sådan stod der i en sms, som myndighederne sendte ud til Oslos indbyggere en fredag eftermiddag i juni. Det havde været den varmeste maj i 100 år. Juni var også meget varm. Midt i juli havde en landsby syd for Oslo haft 19 dage med temperaturer på 30 grader eller mere.

Foråret bød ikke på megen regn, så græsset var brunt og tørt, og landmændene havde svært ved at skaffe foder til deres dyr. Skovene var blevet de rene brandfælder. Det fik myndighederne i Oslo til at udstede forbud mod en af nordmændenes yndede fritidsbeskæftigelser om sommeren: skovtur med engangsgrill.

»Folk er ikke vant til denne varme, og de plejer bare at efterlade grillen, uden at der sker noget ved det«, siger Marianne Kjøsnes, talskvinde for brandvæsnet i Oslo. »Hvis en lille gnist får fat i græsset nu, starter det en brand«.

Der er forbud mod at grille i offentlige parker og på øerne i fjorden. Brandvæsnet forsøger blandt andet på sin facebookside at sprede budskabet.

Per Erik Evensen, der er brandvagt og posteret i et observationstårn på Linnekleppen, et fjeld sydøst for Oslo, talte 11 skovbrande på en enkelt dag i begyndelsen af juli. 19. juli havde myndighederne registreret 1.551 skovbrande i Norge – det er flere end i 2016 og 2017 tilsammen. 22 helikoptere var i luften samtidig for at bekæmpe brande.

Naturbrande har også raset i Sverige. Og i en svensk landsby lige nord for polarcirklen blev der for nylig sat varmerekord med en temperatur på over 32 grader.

»Hvis det her er normen fra nu af, er det virkelig skræmmende«, skriver Thina Margrethe Saltvedt, analytiker i energibranchen og bosat i Oslo, i en e-mail til The New York Times.

I Oslo søgte indbyggerne allerede i maj mod vandet. Foto: Berit Roald/AP/

Los Angeles, USA: 41 grader målt 6. juli

I det mindste havde Marina Zurkow aircondition.

Hun er kunstner og har længe beskæftiget sig med klimaforandringer i sine værker. Alligevel blev hun overrasket, da en dag med ekstremt vejr lavede alvorligt kuk i et af hendes projekter.

Projektet, der skal gøre folk bevidste om klimaforandringernes indvirkning på vores spisevaner, hedder ’Få det bedste ud af det’. Titlen er kun til dels ment som en spøg.

»Det handler på den ene side om at få det bedste ud af en dårlig situation, men også om at gøre maden så lækker som muligt«.

Den seneste etape i kunstprojektet var at holde en middag i anledning af en ny æra med tørrere og varmere vejr i Californien. Mindre middelhavsagtigt. Mere som i Mojave-ørkenen.