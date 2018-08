Politikens EU-korrespondenter er taget til Grækenland for at høre, hvordan grækerne oplever at være ’ude af krisen’.

Efter at have modtaget mere end 2.000 milliarder kroner i lån er Grækenland nu ude af den økonomiske krise.

Græsk valg om et år: Olga fra Athen og Lefteris fra Pigi har stemt på Syriza for sidste gang Grækerne er skuffede over Syriza efter dets 4 år ved magten, og nu er det partiet Nyt Demokrati, der ledte grækerne ud i krisen, der fører i meningsmålingerne. Som de færreste dog tror på.