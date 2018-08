Slut på serien om Grækenlands år 0: Er de virkelig ude af krisen? Med Olga fra Athen og Lefteris fra Pigi slutter vi i dag serien om Grækenland i år 0 efter den krise, der var ved at gøre landet statsbankerot.

Grækenlands krise slutter formelt 20. august – om mindre end tre uger – når EU’s kriseprogram udløber. Herfra skal grækerne stå på egne ben.

Men er Grækenland så også rigtigt ude af den krise, der tog fart fra 2009 oven på den verdensomspændende finanskrise, og som betød, at Grækenland – mod løfte om at gennemføre hårde spareprogrammer – modtog kriselån for mere end 2.000 milliarder kroner?

Det var det, Politikens to Bruxelles-korrespondenter, Nilas Heinskou og Elisabet Svane, satte sig for at undersøge, da de tog til Grækenland for et par uger siden. I øvrigt uden at ane, at deres projekt hurtigt ville blive viklet ind i de omfattende brande, der kostede mange livet og uddybede mange andres følelse af opgivenhed.

For sagen er, at krisen ikke er ovre. I hvert fald ikke for mange af de grækere, Politiken har mødt.

Det værste er måske ovre. Statens krise er måske også ude af en egentlig krisetilstand, og man kan glæde sig over, at demokratiet overlevede, og EU trods alt fik afværget en endnu værre krise.

Men grækerne ... de har det stadig hårdt. Og som du kan læse i dag, kan det skabe ny ravage i græsk politik.

Her er, hvad serien i øvrigt har budt på:

Mandag 23. juli:Græsk krise er Sofias krise

Tirsdag: 24. juli:Angste grækere på briksen – panikanfald selv blandt børn.

Onsdag 25. juli: Der var ild overalt (om de store brande).

Torsdag 26. juli: Og dødstallet stiger stadig.

Fredag 27. juli:De fattige vender hver en mønt – hvis de har nogen.

Lørdag 28. juli:Officielt er krisen slut.

Søndag 29. juli: Grækenland er mere ude af krisen end grækerne.

Mandag 30. juli:Pensionister bærer tung byrde under den græske kriser

I går, Onsdag 1. juli: Før krisen var der rige, middelklasse og fattige. Nu er der kun rige og fattige