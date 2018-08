Global optælling giver god nyhed: Antallet af terrorangreb er faldet Islamisk Stat har ikke gennemført så mange angreb i 2017, som terrorbevægelsen gjorde året forinden. Det bidrager til et verdensomspændende fald i antallet af terroraktioner, viser opgørelse.

Sidste år mistede 26.400 mennesker livet ved sammenlagt 10.900 terrorangreb.

Selv om tallene er uhyggelige, så er det en tilbagegang i forhold til det værste år, 2014, hvor der var knap 17.000 angreb med over 45.000 dødsofre som resultat.

Det viser tal fra det amerikanske Maryland Universitet, der registrerer terroraktioner verden over.

Tallene viser, at det især er i Irak, Afghanistan og Syrien, gerningsmændene har taget liv. De tre lande står for over halvdelen af alle dødsfald som følge af terrorangreb. Men også Pakistan og Indien plages af terroristernes idelige angreb.

Det værste angreb i løbet af 2017 ramte i Somalias hovedstad Mogadishu, hvor dødstallet efter en meget kraftig bombe, der var skjult i en lastbil, endte med at være på over 580 mennesker. Yderligere mindst 300 blev kvæstet.

Den værste gruppe er terrororganisationen Islamisk Stat, der sidste år tilskrives 1.321 angreb, som tog 7.120 liv. Dens kapacitet er imidlertid tydeligvis reduceret efterhånden som den har mistet terræn i de områder, den har holdt besat i Syrien og Irak. Den begik i 2017 ti procent færre angreb end i 2016 med 40 procent færre ofre, viser tallene fra Maryland Universitets opgørelse.

Andre grupper, der har vist sig meget aktive, når det drejer sig om at slå ihjel gennem selvmordsbombeangreb eller væbnede aktioner, er Taleban med 907 angreb og somaliske al-Shabaab med 573 angreb.

Har registreret 180.000 angreb siden 1970

Universitetets database over global terrorisme bygger på informationer, der samles fra åbne kilder. Den har i dag oplysninger om 180.000 angreb, foretaget siden oprettelsen i 1970. Arbejdet med at indhente oplysningerne finansieres blandt andet af det amerikanske sikkerhedsministerium

Angreb og dødsofre i 2017 med ændringer ift. 2016 i parentes:

Mellemøsten/Nordafrika : 3.790 angreb (- 38 pct.) med 10.819 dræbte

: 3.790 angreb (- 38 pct.) med 10.819 dræbte Sydasien : 3.430 angreb (- 6 pct.) med 7.664 dræbte

: 3.430 angreb (- 6 pct.) med 7.664 dræbte Afrika syd for Sahara : 1.970 angreb (- 5 pct.) med 6.712 dræbte

: 1.970 angreb (- 5 pct.) med 6.712 dræbte Sydøstasien : 1.020 angreb (- 5 pct.) med 811 dræbte

: 1.020 angreb (- 5 pct.) med 811 dræbte Vesteuropa : 291 angreb (+ 7 pct.) med 83 dræbte

: 291 angreb (+ 7 pct.) med 83 dræbte Østeuropa : 110 angreb (- 18 pct.) med 101 dræbte

: 110 angreb (- 18 pct.) med 101 dræbte Sydamerika : 172 angreb (+ 8 pct.) med 101 dræbte

: 172 angreb (+ 8 pct.) med 101 dræbte Nordamerika : 97 angreb (+ 29 pct.) med 124 dræbte

: 97 angreb (+ 29 pct.) med 124 dræbte Australien og Oceanien : 12 angreb (+ 20 pct.) med 4 dræbte

: 12 angreb (+ 20 pct.) med 4 dræbte Centralasien : 7 angreb (-59 pct.) med 6 dræbte

: 7 angreb (-59 pct.) med 6 dræbte Østasien : 7 angreb (-13 pct.) med 16 dræbte

: 7 angreb (-13 pct.) med 16 dræbte Centralamerika og Caribien: 4 angreb (+ 33 pct.) med 4 dræbte

Databasen rummer oplysninger om gerningsmanden/-mændene i hen ved 60 procent af alle angrebene. 369 organisationer og grupper er identificeret men i 100 angreb er der ikke fremkommet oplysninger, der knytter dem til nogen gruppe eller organisation.

Det gælder for eksempel i sagen om massakren i Las Vegas i USA, hvor en enlig gerningsmand slog 58 ihjel og sårede over 850, da han fra et hotelværelse beskød publikum ved en udendørs koncert på nabogrunden med kraftige fuldautomatiske våben.