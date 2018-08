Udsendt i Zimbabwe: »Håbet om frihed, investeringer og økonomisk fremgang var virkelig intenst« Valget har givet de unge håb om forandring i Zimbabwe, og folk i landet har talt mere frit under dette valg end tidligere, siger Mathilde Berg Utzon fra Folkekirkens Nødhjælp.

Sent torsdag aften kom resultatet for det første valg i Zimbabwes historie uden den mangeårige præsident Robert Mugabe på valgsedlen.

Det blev den siddende præsident, Emmerson Mnangagwa, fra partiet Zanu-PF. Han fik over 50 procent af stemmerne ved mandagens præsidentvalg og fortsætter derfor som landets leder.

Mathilde Berg Utzon, udsendt for Folkekirkens Nødhjælp, har fulgt valget de seneste tre uger og beskriver de seneste dages stemning som »en gigantisk rutsjetur«.

Op til valget i mandags var landet præget af en nærmest euforisk stemning af, at der var forandring på vej.

»I modsætning til tidligere, under Robert Mugabe, var det denne gang muligt at få folk til at tale mere frit. De var endda meget ivrige. Håbet om frihed, investeringer og økonomisk fremgang var virkelig intenst«, fortæller hun.

Også de unge, der tidligere har ignoreret valgene, fordi de alligevel ikke spillede nogen rolle, mødte frem i meget store tal.

»De unge, jeg talte med, var trætte af fattigdommen og en ledighed, der uofficielt skønnes at ligge omkring 90 procent. De håbede alle, at valget vi føre til nye tider for Zimbabwe«, fortæller hun.

Opposition udråbte sig selv som vindere

Tirsdag aften var der sejrsfest i gaden uden for oppositionspartiet MDC’s hovedkvarter med dyttende biler, jubelscener og dans i gaderne. Det viste sig imidlertid, at kun MDC selv havde erklæret sig som vinder. Og gik man dem på klingen, var aktivisterne ikke helt så sikre på, at de ville blive udråbt som vindere. Tværtimod var mange allerede da ved at tale om valgsvindel.

»Det var ikke nogen stor forsamling. Men de var til gengæld meget engagerende og meget modige. Flere aktivister sagde, at de var parat til at gå hele vejen og ofre deres liv på at vælte regeringspartiet Zanu PF«, fortæller Mathilde Berg Utzon.

Onsdag besøgte hun et frugtmarked, hvor de handlende så småt var ved at indstille sig på, at Zanu PF ville forblive ved magten. Men de var stadig fulde af håb.

Håbet lød, at den siddende præsident Mnangagwa – der i årtier har fungeret som højre hånd for den tidligere diktator Robert Mugabe, indtil han satte sig i spidsen for et kup sidste år – kan gøre op med fortidens undertrykkelse og føre landet til frihed og fremgang.

»Lad os nu give ham en chance, lød det fra flere af dem. Jeg fik ikke nogen fornemmelse af, at de blev overvåget eller var under pres for at sige, som de gjorde«, fortæller Mathilde Berg Utzon.

Seks døde i ulovlig demonstration

Mathilde Berg Utzons kollega var mindre optimistisk. Analysen lød, at den siddende præsident Mnangagwa havde tabt og nu var i færd med at intimidere befolkningen og oppositionen for at mindske uroen, når det modsatte resultat blev offentliggjort.

Senere onsdag, da resultat af parlamentsvalget blev offentliggjort med en overvældende sejr til regeringspartiet Zanu PF, fik hun mistanken bestyrket. Parlamentsvalget betragtes som mindre betydningsfuldt end kampen om den magtfulde præsidentpost.

Mindre tålmodige tilhængere af oppositionens kandidat fra MDC, Nelson Chamisa, samlede sig i Harares centrum for at protestere. Demonstrationen var ulovlig, der blev kastet med sten, og nogle af demonstranterne havde stokke med.