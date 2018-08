FOR ABONNENTER

Et af sommerens mest hjerteskærende fotos viste liget af en afrikansk kvinde, der flød rundt i Middelhavet på et bræt. Hun døde sammen med en lille dreng, omgivet af plastikposer og vragrester. En kvinde fra Cameroun reddede livet ved at klynge sig til et stykke træ, indtil et spansk redningsskib kom til.