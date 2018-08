Gående skal vifte med flag i fodgængerovergangene Flere amerikanske byer stiller advarselsflag op, så gående kan vifte med dem, når de skal benytte fodgængerfelterne.

Flere amerikanske byer forsøger at forbedre sikkerheden for de mennesker, der færdes til fods i gaderne.

De monterer gule flag ved fodgængerfelterne, som de gående kan vifte med, når de krydser gaderne. Håbet er, at flagene får bilisterne til at få øje på de gående og standse, sådan som de skal.

I et land, hvor bilen er øverst i hierarkiet på vejen, er fodgængere udsatte. Derfor er flagene indført i en række byer på uheldsplagede strækninger og steder, hvor mange gående er kørt ned.

Erhvervslibet betalte flagene

Idéen begyndte i Salt Lake City, hvor bystyret indførte orange flag til fodgængerne i 2012. De blev finansieret af lokale virksomheder og organisationer, der donerede penge til »Adopt-a-crosswalk«-initiativet og forpligter sig til at sørge for, at der altid er advarselsflag til rådighed til de fodgængere, som vil benytte fodgængerovergangene.

Senest har Pagosa Springs i Colorado indført fodgængerflag.

Town of Pagosa Springs has new crosswalk signs and flags downtown. They are provided for increased pedestrian safety. pic.twitter.com/uO7FHyiRR2 — Pagosa Springs PD (@PagosaPolice) August 1, 2018

De ledsages af opfordringer til at sikre sig mest muligt, inden benytter fodgængerfelterne.

»Træd ud i fodgængerfeltet. Få øjenkontakt med den bilist, der kører frem mod dig. Og vift så med det neonorangeflag«, skrev Fort Lauderdales viceborgmester Romney Rogers til byens fodgængere, da de blev indført. Flagene er indført for at få flere til at vælge alternative transportmidler såsom at gå, understregede han.

Virker de så?

Det er imidlertid ikke gået lige godt alle steder. I nogle byer forsvinder flagene, muligvis fordi de tages med hjem som souvenirs. Samtidig er det ikke alle fodgængere, der vælger at vifte løs med flagene, når de går ud i fodgængerfelterne. Og der er rapporter om påkørsler af gående, der vel at mærke bar flagene i fodgængerfelterne, men alligevel blev kørt ned.

Officer Leewitt demonstrates the proper use of crosswalk flags. pic.twitter.com/FHMqExi4lz — Pagosa Springs PD (@PagosaPolice) August 1, 2018

At gøre noget for at få bilister til at standse for gående kan være nødvendigt.

Det understreges af erfaringerne fra de danske veje. Ikke alle kørende standser op for rødt eller holder tilbage for fodgængere, ligesom fodgængere ikke altid får vurderet bilisters hastighed korrekt, inden de vover sig ud for at krydse vejbanen, viser en analyse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.