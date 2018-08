Briterne forlader måske EU uden aftale: Lande ruster sig ved at ansætte tusindvis af ekstra toldere

»Det er klogt, at landene forbereder sig på alle scenarier – også at briterne kan forlade EU uden en aftale«, siger Niels Pultz, der er tidligere dansk ambassadør i Irland.

I sidste måned signalerede den britiske regering, at man med et nyt strategipapir kaldet Chequers-planen ville sætte turbo på forhandlingerne med EU, som reelt har stået stille siden marts. Men dagen efter at premierminister Theresa May fremlagde planen, trak hendes udenrigsminister og Brexit-minister sig i protest over, at planen bringer Storbritannien tæt på EU.

»Det britiske parlament er så splittet i spørgsmålet om Brexit, at det kan vise sig umuligt at skabe flertal for nogen af de mulige løsninger«, siger Niels Pultz.

Tiden er knap

I forrige uge afviste de andre EU-landes chefforhandler den britiske regerings Chequers-plan. Den er blot endnu et britisk forsøg på at bevare særlig attraktive dele af EU-medlemskabet uden længere at ville efterleve de forpligtelser, som følger med, lød begrundelsen.

Der er fortsat mulighed for, at de andre EU-lande kan komme Storbritannien i møde, påpeger Niels Pultz.

»Når det virkelig brænder på, har man før set, at man kan finde politiske løsninger, som ellers forekom umulige. Men tiden er knap, med tanke på at 27 lande skal blive enige, før man kan ændre på det mandat, som EU-Kommissionen har fået at forhandle ud fra«, siger Niels Pultz.

En anden mulighed er, at den britiske regering giver sig på en række krav til EU, så det bliver muligt for den at indgå en toldunion og fortsætte en form for tilknytning til det indre marked.

Holland helgarderer bevidst

Sker det, vil de mange ansættelser, som Holland nu foretager, være spild af penge. Men Holland helgarderer sig helt bevidst.