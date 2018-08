Den svenske regerings omstridte indvandrerlov er i knibe Domstole har flere gange underkendt en lov, der lemper på identifikationskravene og giver opholdstilladelser til unge uden om asylsystemet. Nu vil en ret have EU-domstolen til at se på loven.

Den svenske regerings forsøg på at få gennemført en omstridt indvandrerlov møder stadigt større hindringer.

Den er blevet forkastet af Lovrådet, der skal granske lovforslag, som bliver fremsat i Rigsdagen. Den er efter sin ikraftrædelse blevet underkendt ved flere afgørelser i migrationsdomstolens og senest har domstolens afdeling i Gøteborg bedt EU-domstolen tage stilling til den planlagte lov.

Den skal ellers give et stort antal unge asylansøgere ret til at blive i Sverige - i det mindste indtil de har fået færdiggjort en uddannelse på gymnasieniveau. Loven ventes at komme til at sikre omkring 9.000 fortrinsvis afghanere - mange af dem såkaldte uledsagede flygtningebørn - ret til at blive i Sverige selv om de ikke nødvendigvis har asylbehov og selv om man ikke kan fastslå deres identitet og baggrund.

Domstole afviser ny lov

I sidste måned afviste Migrationsdomstolen i Stockholm en ansøgning om opholdstilladelse efter den nye gymmnasielov med henvisning til, at man i praksis ikke kan sænke kravene om, at ansøgerne skal kunne identificere sig. Den unge afghaner havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at få asylbeskyttelse og havde heller ikke kunnet sandsynliggøre, at han er den, han udgiver sig for at være, konkluderede domstolen.

Det sidste er nu anket til Migrationsoverdomstolen, som blandt andet skal tage stilling til, om det går an at sænke beviskravene til ansøgernes identitet, når de skal gives ret til at tage en uddannelse i landet.

Migrationsdomstolen i Gøteborg vil nu samtidig have en tilkendegivelse fra EU-domstolen om spørgsmålet. Spørgsmålet er, om det strider mod EU-retten at sænke kravene, når det gælder om at fastslå identiteten på de mennesker, loven handler om.

Indvandringspolitikken deler Sverige

Sagen er blevet et hedt emne under valgkampen i Sverige. Den 9. september går svenskerne til stemmeboksene i et valg, der kan gøre det indvandringskritiske Sverigedemokraterne til landets næststørste parti.

De konservative er imod loven. »Det er urimeligt, at man indfører særlove af den her slags, som fører til retsusikkerhed«, mener Tobias Billström fra Moderaterne, da han i Sveriges Radio diskuterede loven med Miljöpartiet, der bedst kan sammenlignes med SF eller Alternativet i Danmark.

»Det har været en urimelig holdning. Vi ville tage politisk ansvar og sikre, at de her unge skulle få den chance, de burde have haft fra begyndelsen«, lyder svaret fra Miljöpartiets Maria Ferm.