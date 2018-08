Eric var en ung mand med Downs syndrom - var han så truende, at han absolut skulle skydes? Kunne det ikke være undgået, spørger svenskerne sig efter betjentes nedskydning af en 20-årig med Downs syndrom i Stockholm natten til torsdag.

Det var flere betjente, der åbnede ild, da Eric Torell i går blev skudt i Norrbackagatan i Stockholm.

Det er ifølge lederen af det svenske politis indsatsstyrker udtryk for, at Torell blev opfattet som en klar og umiddelbar trussel.

Der er bare et problem. Han var ikke nogen trussel - viste det sig bagefter.

Den 20-årige mand havde tydeligvis Downs syndrom. Men han havde også et gevær i hånden. Forældrene til den unge mand siger, at det helt åbenlyst var et legetøjsvåben af plastik. Anklageren, der nu undersøger, hvad der skete, har på baggrund af politiets oplysninger beskrevet våbnet som en replika, der ser ud som et rigtigt og funktionsdygtigt våben.

Når du får et våben rettet mod dig handler det om hundredele af sekunder, inden du selv kan blive ramt. Martin Lundin

Hvad der står klart er, at beboere blev tilkaldt af vidner, der så en mand med et våben på åben gade. Et par betjente ankom, der lød skud, og de søgte dækning, mens de peger med tjenestevåbnene på en person inde i en portåbning.

Foto: Janerik Henriksson/AP Skudhuller i en cykel i området, hvor den 20-årige blev skudt og dræbt af politiet.

Skudhuller i en cykel i området, hvor den 20-årige blev skudt og dræbt af politiet. Foto: Janerik Henriksson/AP

»Læg dig ned. Spred armene«, råbte de ifølge vidner. Da flere betjente kom til med et skudsikkert skjold, rykker de ind og henter den sårede, som de forsøger at give førstehjælp.

Han overlever imidlertid ikke. Og det står hurtigt klart, at den mand, der er ramt af flere skud i maven, er en ung udviklingshæmmet mand med en intellektuel formåen som en tre-årig.

Reaktionstid under pres

Hvorfor endte hans møde med betjentene så galt?

Kommissær Martin Lundin fra det svenske politis nationale operative afdeling siger, at det kan være et splitsekund, det handler om.

»Når du får et våben rettet mod dig, handler det om hundredele af sekunder, inden du selv kan blive ramt. I en situation, hvor nogen pludselig dukker op med sådan et våben er det helt umuligt at afgøre, om det er et rigtigt våben«, siger han ifølge den svenske fjernsynsstation SVT.

Offerets mor har fortalt, at de politimænd, der fortalte hende, at sønnen var skudt, sagde, at tre betjente havde affyret deres våben, og at den unge mands liv ikke stod at redde på Karolinska-sygehuset.

Forsvandt fra lejlighed midt om natten

Den unge mand skulle overnatte i sin fars lejlighed, men på et eller andet tidspunkt i løbet af natten er han tilsyneladende gået derfra. Faderen gik ud for at lede efter sin søn og mødte blandt andet betjente i tre patruljevogne, som imidlertid afviste at have set en ung mand med Downs syndrom komme forbi.

Så han ringede til alarmcentralen for at melde sin søn savnet og fortsatte med at lede efter den 20-årige. Kort efter vendte han tilbage. Og denne gang bad betjentene om at få et signalement på sønnen. Da de fik det, hentede de ifølge faderen en overordnet, som kunne fortælle, at politiet havde skudt Eric Torell, og at han var død af sine kvæstelser.

Et barn med Downs syndrom. Og autisme. Hvordan skulle han kunne være truende? Katarina Söderberg

Lederen af Stochholmsregionens politi, Ulf Johansson, opfordrer til at afholde sig fra at drage forhastede konklusioner inden sagen er færdigefterforsket.

»Men jeg vil ud fra min erfaring nævne, at meget svære beslutninger en gang imellem må træffes i uklare og trængte situationer på få sekunder og med de opfattelser af situationen, der er tilgængelige«, mener han.

Forældrene kræver nu et svar på, hvad der skete.