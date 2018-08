Valg i Sverige: Det er her, drømmene dør

Han er en blød knægt, Yassin. Han taler strålende svensk. Og han skriver uden problemer på det sprog, han stadig ikke ved, om han kommer til at tale i fremtiden.

Sådan her skriver han i et af de mange digte:

Jag är tydligen lugn/ Egentligen mår jag dårligt/ Jag har endast ett Liv/ Som jag offrar för mina kära/ Om jag dör kanske de gråter/ Om de gråter är det tydligt att jag är död ...

Det er omkring syv måneder siden, han sidst har hørt fra sin familie, som også flygtede ud af Afghanistan, men ikke nåede længere end til Iran. Så vidt Yassin ved.

Alle telefonnumre og adresser forsvandt, da han mistede sin mobil.

I aften danser Sverige

»3-0 til Sverige! UUUHH. Tyskland er ude!«.

En flok begejstrede svenskere farer som raketter op ad stolene og hæver armene i vejret. Sådan! Sverige er videre ved VM i fodbold. Kommentatoren er godt oppe at køre:

»Et Sverige, som kæmpede hvert øjeblik. Hvert eneste øjeblik ... I aften danser Sverige!«.

Vi sidder i et festlokale på Granbacken. Den eneste bygning, der ikke bruges til asylansøgere.

En slank mand i sin bedste alder griber en mikrofon og siger, at der vil være mulighed for at bestille mad til den næste kamp. Det er Svante Stenervik, ejeren af Granbacken. Han ejer også Best Western-hotellet et par hundred meter længere henne ad vejen. Svante er den, der får ting til at ske i Vrigstad.

Oprindelig var Granbacken det lidt skrabede, lidt billigere anneks til Best Western-hotellet. Men det løb ikke rigtig rundt. Så væltede flygtningene ind i Sverige, og Migrationsverket efterlyste steder, hvor de kunne indkvarteres. Svante trådte til.

Han får 199 svenske kroner om dagen per beboer, og han lægger ikke skjul på, at det har været en fin forretning at drive asylcenter. Så fin, at han har været i stand til at erhverve endnu et hotel, Hotel Tre Liljer i Värnamo.

»Jeg tjener penge, det er klart. Men for mig handler det ikke kun om at tjene penge«, siger direktøren, da jeg har trukket ham ud i solen. Det handler også om at række en hjælpende hånd.

»Men jo, jeg er businessman«.

I begyndelsen var der en del brok i byen over, at Granbacken skulle være asylcenter. Rygterne sagde, at der skulle bo 200 flygtningebørn, og hvis de skulle gå i de lokale skoler, hvad ville der så blive af Vrigstads egne børn?

Svante indkaldte til informationsmøde her i festlokalet. Stemningen var anstrengt.

»Men da vi havde forklaret, hvad det gik ud på, var der ikke én eneste, der tog ordet. Så det gik fint«.

Og da asylansøgerne var ankommet, samlede han dem i samme lokale og sagde: »Hvis der er så meget som én eneste af jer, der går ud i byen og stjæler, skal jeg sørge for, at I kommer væk! I skal vise taknemmelighed«.

Svante Stenervik sænker et øjeblik solbrillerne og siger:

»Og det har faktisk fungeret. Vi har ikke haft nogen ballade«.

De søvnløse nætter

»Der er et forfærdeligt pres på dem. De ved aldrig, hvornår de bliver sendt hjem«, siger Catharina Larsson, der er daglig leder af Granbacken. Hun kalder sig Cathy.

»Jeg drømmer om det her om natten. Og når jeg vågner om morgenen, tænker jeg: Hvad stiller jeg op i dag? Men de kan jo ikke være her alle sammen. Man må finde en løsning«.

Det må man jo. Og løsningen for de fleste unge afghanske mænds vedkommende er en enkeltbillet tilbage til hjemlandet. Det er ikke spor farligt, mener man lige nu i Europa.