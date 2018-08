Zimbabwe: Politi med knipler afbryder oppositionens pressekonference Oppositionens leder fik ikke mulighed for at møde pressen efter sit nederlag.

Politibetjente bevæbnet med knipler og skjolde har stoppet en pressekonference med oppositionens leder og præsidentkandidat Nelson Chamisa, som har beskyldt regeringen for at have fusket med præsidentvalget i Zimbabwe.

Torsdag aften annoncerede landets valgkommission, at den siddende præsident Emmerson Mnangagwa vandt valget med lige over 50 pct. af stemmerne.

Politiet jog journalisterne væk uden at give nogen forklaring. Nelson Chamisa kunne ikke ses, skriver nyhedsbureauet AP.

Den nyvalgte præsident, Emmerson Mnangagwa, beklager episoden. Journalister, der bliver jaget væk af sikkerhedsstyrker, mens de venter på at høre fra oppositionens leder »hører ikke hjemme i vores samfund«, skriver præsidenten på Twitter.

Begivenhederne bliver hasteundersøgt af myndighederne, oplyser han.

»Vi vandt valget frit og fair, og vi har intet at skjule eller frygte«, skriver han.

Oppositionens hovedkvarter i Harare blev torsdag ransaget af politi. Fredag var der stadig politi og vandkanoner i oppositionens hovedkvarter.

Ellers var hovedstadens gader usædvanligt stille, rapporterer AP.