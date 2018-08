Kina klar med svar til Trump: Amerikanske toldsatser vil blive mødt med told for 60 milliarder dollars fra Kina Hvis Trump gør alvor af sine trusler om forhøjet told på kinesiske varer, er Kina klar med modsvar.

Kinas regering er klar til at indføre nye toldsatser på amerikanske varer for samlet set 60 milliarder dollar.

Det vil ske, hvis USA's præsident, Donald Trump, gør alvor af sine trusler om at forhøje toldsatserne på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar, meddeler det kinesiske handelsministerium fredag.

»Kina mener altid, at konsultationer på grundlag af gensidig respekt, lighed og gensidige fordele er en effektiv måde at løse handelsforskelle«, lyder det i meddelelsen fra det kinesiske handelsministerium.

»Enhver ensidig trussel eller afpresning vil kun føre til en optrapning af konflikterne og skade alle parters interesser«.

Hvornår der kan komme et kinesisk modtræk vil afhænge af, hvilke skridt USA tager, lyder det videre.

Ministeriet tilføjer, at det forbeholder sig retten til at foretage yderligere modtræk, hvis handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer.

Trump har truet med at lægge ekstra told på stort set alle produkter, USA importerer fra Kina. Det er varer til en værdi af mere end 500 milliarder dollar.

I forvejen har Trump lagt told på kinesiske varer for 34 milliarder dollar. I de kommende uger forventes det, at varer for yderligere 16 milliarder vil blive pålagt en ekstra told.

Trumps økonomiske chefrådgiver, Larry Kudlow, advarer fredag i et interview på Fox News om, at Kina ikke skal undervurdere Trump.

Kudlow hævder over for tv-kanalen, at USA er ved at gøre fælles front med EU mod Kina på handelsområdet, skriver Reuters.

ritzau