Voldsom bølge af selvtægt og brutale drab hærger Indien Mindst 27 mennesker er blevet tævet ihjel af selvtægtsgrupper, der har troet på grundløse beskyldninger om bortførelse af børn. Anklagerne og billederne spredes på WhatsApp.

Indisk politi arresterede torsdag tre personer, der mistænkes for at at står bag spredningen af falske rygter på WhatsApp, skriver indiske medier.

Anholdelserne kommer efter en veritabel bølge af lynchninger, som i de seneste måneder hærget Indien, hvor ganske uskyldige mennesker er blevet fotograferet og hængt ud som børnelokkere eller i nogle tilfælde voldtægtsforbrydere, hvorefter lokale selvtægtsgrupper har samlet sig og overfaldet dem.

Myndighederne har ikke noget overblik over antallet af episoder, men en opgørelse fra Times of India viser, at 27 mennesker blevet dræbt inden for to måneder. Episoderne fordeler sig på store dele af landet.

»Falske WhatsApp-beskeder pisker en vanvittig stemning op i løbet af få minutter, og før den sunde fornuft når at indfinde sig, er uskyldige mennesker blevet banket til døde«, skriver avisen.

IndiaSpend, et lokalt netmedie, har optalt 33 drab, der er omtalt i medierne siden januar 2017. 24 af de drab, IndiaSpend har fundet frem til, er begået i år.

I ingen af sagerne har politiet fundet noget belæg for, at der skulle være tale om bortførelser af børn, skriver IndiaSpend.

En af episoderne, som Reuters har rekonstrueret ved at tale med vidner, overlevende og politiets efterforskere, fandt sted i den lille landsby Murki i den sydlige del af Indien.

Venlig gestus blev fatal

32-årige Mohammed Azam, en britisk uddannet it-arbejder, der arbejdede i en sydindisk afdeling af det globale konsulentfirma Accenture, kørte med fire venner ud på landet. I en lille landsby, hvor de ville gøre holdt og spise deres medbragte mad, fik de øje på en flok børn og kastede chokoladestykker i deres retning.

De mente det som en venlig gestus til den fattige bys børn, har tre af de overlevende senere forklaret.

Men sådan blev det ikke opfattet. Mohammed Azam og hans fire venner blev fotograferet og billederne lagt op på de lokale WhatsApp-grupper med teksten: »Børnebortførere fundet i Murki«.

Da gruppen lidt senere stoppede for at tage selfies med et naturskønt sted i området som baggrund, gik tre lokale hen til bilen og lukkede luften ud af dækkene. Azam og hans venner udbad sig en forklaring. De lokale råbte, at de var børnebortførere.

Mens de fem forsøgte at overbevise om deres uskyld kom dusinvis af andre lokale til, nogle bevæbnet med hakker og kæppe. En video, som Reuters har set, viser de fem forsøge at tale til mængden til ro.

Da de lokale gik til angreb og slog den ene, stormede tre andre, herunder Azam, ind i bilen og kørte væk. Men de kom ikke ret langt, før de blev stoppet af en vejspærring - en træstamme, de lokale havde lagt på tværs af vejen for at standse dem. Under forsøget på et passere den, væltede bilen ned i en grøftekant.

De lokale, både kvinder og mænd, angreb den væltede bil med mursten og klippestykker. Da vinduerne var slået i stykker, lagde de reb om Azam og en af hans venner, der blev trukket ud af bilen. Mængden var vokset til omkring 200, der ifølge politiets rapport råbte:

»De kom her for at stjæle børn. Lad os banke de sataner og slå dem ihjel«.

Azam blev dræbt. De to andre blev reddet, da politiet nåede frem og greb ind, men de var hårdt såret og måtte indlægges.

30 mænd og kvinder i området området omkring Murki er blevet anholdt og afhørt i forbindelse med sagen.

»Det skulle have været en mobilapp til hurtige samtaler. I stedet er WhatsApp blevet en udløser af hurtig vold. Som regel går det ud over en fremmed - nogen fra et andet område eller delstat, en anden religion eller simpelthen nogen, der ser anderledes ud eller taler et andet sprog; de fattige og de nødlidende er særligt sårbare, skriver Times of India.

Minister vil have medier til at tage ansvar

Whatsapp forsøgte for snart en måned siden at imødegå lynchingerne ved at advare mod fake news i store annoncer i de indiske aviser. ’Tjek oplysninger, som virker utroværdige’ og ’tænk over, hvad du deler’, lyder et par af de gode råd.

Samtidig eksperimenterer tjenesten med at begrænse mulighederne for at hurtigt at sende beskeder og billeder videre til mange mennesker på en gang. Grænsen er sat til fem i Indien og 20 i resten af verden.