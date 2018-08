Video fra junglen i Colombia kan ramme tysk våbenfabrik Anklage mod våbenproducenten Sig Sauer for ulovligt salg af over 36.000 pistoler har ramt virksomheden hårdt.

En YouTube-video fra junglen i Colombia kan vise sig at få belastende betydning for en af Tysklands største våbenproducenter: En colombiansk politibetjent har stolt filmet sin nye pistol, en tyskproduceret Sig Sauer SP 2022, og derefter uploadet videoen. Det var hans servicevåben. ’Made in Germany’, stod der tydeligt på våbnet.

Og det var netop problemet: Eksport af håndskydevåben til Colombia fra Tyskland var forbudt.

På grund af årtiers konflikt mellem regeringen, guerillaen og paramilitære styrker besluttede den tyske regering, at tyske våben ikke kunne leveres til Colombia.

Nu er fem ledende medarbejdere fra Sig Sauer-våbenfabrikken, et par af dem fra koncernledelsen, tiltalt af den slesvig-holstenske anklagemyndighed for at have fusket med papirerne i perioden 2009-2012 og fået udskibning af over 36.000 pistoler fra Tyskland til Sig Sauers amerikanske søsterselskab til at se ud, som om de var ment for det amerikanske marked – men våbnene blev med den amerikanske regerings tilladelse leveret videre til det colombianske politi.

Sig Sauer-sagen er blevet dækket intenst af tyske medier. Det er sket, samtidig med at det danske forsvars Materiel- og Indkøbsstyrelse inviterede Sig Sauer til at deltage i et udbud sammen med andre våbenproducenter om at levere de danske soldaters fremtidige håndvåben.

Sig Sauer vandt i foråret udbuddet til 25 millioner kroner, men den handel bliver der nu sat spørgsmålstegn ved i Folketinget af Enhedslisten.

Partiet finder det uetisk, at Danmark køber våben af virksomheder, der har den slags anklager rettet mod sig.

Den tyske anklagemyndighed har udarbejdet et anklageskrift, som blandt andet gennemgår interne Sig Sauer-dokumenter.

De viser, at den tyske virksomhed i byen Eckernförde var opmærksom på, at – indirekte – eksport fra Tyskland til Colombia var farligt. En medarbejder skrev, at der var sendt dokumenter, »som vi ikke bør vide noget om ...«.

Og en advokat i koncernen advarede om, at proceduren med at sende våbnene til USA som mellemstation var »strengt forbudt«. En eksportkommissær skrev direkte i et notat, at hun frygtede alvorlig straf.

Som endnu et indicium peger anklagemyndigheden på, at kun tyskproducerede håndvåben kunne opfylde de specifikationer, som Sig Sauers amerikanske datterselskab havde forhandlet på plads med det colombianske politi. Og at det derfor burde have været klart for alle i Sig Sauer, at det ville kræve en tysk eksporttilladelse.

Desuden har en officer i det colombianske nationalpoliti tilsyneladende sendt en liste over mangler ved de våben, der blev modtaget, til Sig Sauer i Tyskland, hvor sagen også er blevet drøftet mellem de tyske medarbejdere.

Og i 2010 var en medarbejder fra pistolproducentens tyske virksomhed taget til den colombianske hovedstad, Bogota, for at teste pistolerne.