Filminstruktøren Oleg Sentsov har sultestrejkejket siden maj, for at få alle politiske fanger fra Ukraine i russiske fængsler løsladt Imens går krigen i Østukraine videre, og annekteringen af Krim viser sig at være et kostbart eventyr for Kreml.

Protest. Oleg Sentsov har tabt 15 kg. Mindst. Han har sultestrejket siden 14. maj i fængslet ’Hvide bjørn’ i den lille sibiriske by Labytnangi og har det efterhånden rigtig dårligt.

Hvor dårligt, ved kun de russiske myndigheder. Så sent som i forgårs afviste de besøg af Amnesty International, der ville have en uafhængig læge til at tilse ham.

Sentsov er filminstruktør og samtidig politisk aktiv imod Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Han er idømt 20 års fængsel for terrorisme og separatisme. Ifølge anklagen – og dommen – skal han bl.a. have haft planer om at sprænge en statue af Lenin i luften.

Han nægter sig skyldig og nægter også at anerkende domstolen, fordi den er en del af den russiske besættelsesmagt.

Han sultestrejker ikke bare i personlig protest, men kræver også 70 andre ukrainere, der sidder i russiske fængsler anklaget eller dømt for politiske forbrydelser, løsladt.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, har flere gange sagt, at en løsladelse af Sentsov kun kan komme på tale, hvis han selv ansøger om benådning. Det vil han ikke.

Fjendtlige organisationer. Siden annekteringen af Krim i april 2014 har de russiske myndigheder forfulgt alle Krim-beboere, der ønsker halvøen tilbage til Ukraine.

Det drejer sig især om det lille muslimske mindretal tatarerne, som udgør de fleste af de 70 fanger, Sentsov kræver løsladt.

Krimtarerne har fået forbudt alle organisationer og medier, der støtter tilbagevenden til Ukraine.

Deres ledere og aktivister bliver anklaget for terrorisme og separatisme – i Rusland er det ulovligt at kræve Krim tilbage til Ukraine.

De er udsat for vilkårlige husransagninger og anholdelser. Dertil kommer, at mistænkte ofte mishandles af politiet.

Myndighederne mener, at den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir har aktive celler på halvøen. Tatarer beskyldes derfor ofte for at støtte Hizb ut-Tahrir.

I det hele taget spøger fjendtlige organisationer tilsyneladende på Krim. Anarkisten Oleksandr Koltjenko, der var i retten sammen med Sentsov, blev dømt for at være medlem af den nationalistiske ukrainske organisation Højre sektor. Hvilket kom bag på både Højre sektor og ham selv.

Dyrt eventyr. Annekteringen af Krim, der gav præsident Vladimir Putins popularitet et boost, har vist sig at være et dyrt eventyr for den russiske statskasse.

Krim er den region i hele Rusland, der får mest i statsstøtte. Hovedårsagen er, at det ventede turistboom er udeblevet.

Udenlandske turister holder sig væk på grund af den internationale boykot, der forbyder bl.a. krydstogtskibe at anløbe populære turistmål som Jalta.

Russerne er heller ikke nær så tilbøjelige til at holde ferie på Krim, som ministerpræsident Dmitrij Medvedev spåede straks efter annekteringen.

De vil hellere til Tyrkiet og andre feriemål, hvor hoteller, mad og seværdigheder er bedre.