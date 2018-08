USA’s udenrigsminister: Der er stadig lang vej til nordkoreansk atomnedrustning Samtidig konkluderer en ny hemmelig FN-rapport, som nyhedsbureauet Reuters har set, at Nordkorea ikke har stoppet sit atomprogram.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, antyder nu for første gang, at USA er ved at blive utålmodig over for Nordkorea.

Mike Pompeo rejste i går til Singapore for at deltage i en sikkerhedskonference, hvor han vil bruge en stor del af tiden på at lægge pres på sydøstasiatiske lande for at opretholde sanktionerne mod Nordkorea.

Om bord på flyet til Singapore talte han med journalister.

»Formand Kim har givet et løfte om atomnedrustning. Vi kan se, at vi stadig har vej at gå for at opnå det ultimative udfald, som vi ønsker«, sagde han ifølge flere internationale medier med henvisning til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Efter ankomsten til Singapore lød han dog en anelse mere diplomatisk og sagde til en lokal tv-station, at »vi er tættere på atomnedrustning«.

Ifølge avisen New York Times er Mike Pompeo imidlertidig langt mere utilfreds, end han officielt giver udtryk for. Avisen citerer to anonyme kilder blandt hans kreds af rådgivere for, at Mike Pompeo er dybt skeptisk over for, om Nordkorea nogensinde vil opgive sine atomvåben, men at han er indstillet på at gennemføre de forhandlinger, som den amerikanske præsident Donald Trump og Kim Jong-un blev enige om at indlede på deres topmøde for to måneder siden - også i Singapore.

Donald Trump har efter topmødet fortsat med at rose Kim Jong-un og skrev for få dage siden på Twitter, at han ser frem til igen en dag at mødes med den nordkoreanske leder.

Nye anklager mod Nordkorea

Imidlertid bliver der ved med at komme oplysninger frem om, at Nordkorea ikke lever op til sine forpligtelser.

Nyhedsbureauet Reuters citerer lørdag morgen en ny hemmelig FN-rapport for, at Nordkorea ikke har stoppet sit atomprogram i strid med FN’s sanktioner. Rapporten blev i går udleveret til medlemmerne af FN’s sikkerhedsråd og er udarbejdet af de uafhængige eksperter, der overvåger implementeringen af FN’s sanktioner mod Nordkorea.

Derudover måtte Mike Pompeo i sidste uge erkende over for en komite i det amerikanske Senat, at Nordkorea har fortsat med at producere brændstof til sine atommissiler trods sit løfte om nedrustning.

I mandags sagde amerikanske embedsmænd desuden, at amerikanske spionsatelliter havde sporet fornyet aktivitet på en nordkoreansk fabrik, som producerede landets første interkontinentale missil med en rækkevidde stor nok til at nå det amerikanske fastland. Ifølge avisen Washington Post er Nordkorea angiveligt ved at fremstille et eller to nye interkontinentale missiler, som anvender flydende brændstof.

Det er dog ikke helt så alarmerende, som hvis missilerne havde anvendt fast brændstof, fordi det tager timer at tanke et missil med flydende brændstof, hvorved de er meget nemmere at spore for spionsatelitter inden affyringen.

Nordkorea både optimisitsk og skeptisk

Foreløbig er der heller intet, som tyder på, at der er ved at opstå en officiel krise i forhandlingerne mellem Nordkorea og USA.

En højtstående nordkoreansk kilde med tætte forbindelser til landets udenrigsministerium siger til Politiken, at der i Nordkorea hersker et forsigtigt håb om, at forhandlingerne med USA kan bringe landet ud af sin isolation.

Men omvendt skræmmer erfaringerne fra Libyen, hvor det internationale samfund først overtalte landets daværende diktator Moammar Gaddafi til at opgive sit atomprogram, hvorefter Nato-styrker med USA i spidsen nogle år senere angreb landet.